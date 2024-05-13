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太陽風暴帶來壯觀極光 卻也癱瘓農機GPS系統

編譯林奇賢／綜合外電
20年來威力最強的太陽風暴在過去兩天，在地球許多地方帶來壯觀的極光，但對美國農民來說，這可不是件好消息。(歐新社)
20年來威力最強的太陽風暴在過去兩天，在地球許多地方帶來壯觀的極光，但對美國農民來說，這可不是件好消息。(歐新社)

來自太陽強力噴發的地磁風暴，上周末不僅讓北半球許多地方出現絕美極光，卻也癱瘓了曳引機和其他農用設備的導航系統，在播種季節無法使用。

紐約時報報導，許多農夫倚賴這些使用GPS和其他導航技術的設備，耕種時保持直線並避免間隙或重疊，有助他們工作更有效率、也更精確。但上周末，在美國中西部，以及美國和加拿大的其他地區，這些設備暫時無法運作。

明尼蘇達州，有些農夫原先規畫在上周五晚間播種，卻被這場意外阻撓。一名農場主歐康納說：「我從未遇過像是這樣的事。」他的農場主要是種玉米和黃豆，在明尼亞波利斯以南約80哩處。

內布拉斯加州，另一位名叫肯尼的農夫告訴404 Media他無法工作，「所有曳引機都停在田的盡頭，沒有GPS，我們剛好處於玉米播種期」。

太陽風暴是太陽表面的粒子強力噴發而成，當抵達地球時，這些物質可能會和我們星球的磁場發生交互作用，形成地磁風暴。上周末的太陽風暴，又是2003年10月以來最強。

堪薩斯州立大學農業經濟學副教授葛里芬指出，雖然不會頻繁出現，但這類風暴仍對農業構成威脅，美國大多數玉米都是使用現代導航系統來種植。他也說，正在開發替代技術，包含使用機器視覺和AI的系統、或較本地化、在太陽風暴下不會故障的導航系統。

內布拉斯加州 紐約時報 明尼蘇達州

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