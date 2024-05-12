旅美熊貓「洋洋」傳口吐白沫 中國官方稱運動正常現象

旅美貓熊洋洋近日傳出疑似狀況不佳，但中國官方也立即做出澄清，表示健康狀況良好，與美方有穩定的溝通管道。 (取自貓熊頻道)

繼去年的「丫丫」後，目前正在美國亞特蘭大動物園 的中國旅美熊貓「洋洋」、「倫倫」，近日也傳出疑似遭虐，口吐白沫、餓得啃牆皮等情況，備受中國網友關注。為了避免輿論擴大，成都大熊貓繁殖研究基地11日晚間發文澄清，口吐白沫是因大量運動引發的自然生理現象，強調與美方有穩定溝通管道，確保大熊貓健康安全。

成都大熊貓繁殖研究基地11日晚間發布《旅美大熊貓「洋洋」「倫倫」一家的相關情況》，對近日旅美熊貓「洋洋」、「倫倫」一家受到粉絲關心的情況，做出回應。

基地指稱，自展開合作起，與亞特蘭大動物園就建有穩定、暢通的溝通管道，並對大熊貓飼養管理與疾病治療進行常態化交流，及時指導美方應對各類問題，確保大熊貓的健康與安全，表示目前，「洋洋」「倫倫」一家健康狀況良好。

對於「洋洋」疑似口吐白沫，基地表示，熊貓在大量運動或走動較多的情況下，口邊易出現白沫，根據中美雙方飼養及醫療團隊共同確認，網傳影片中「洋洋」口邊出現白沫就是這種情況。

成都基地也一一對熊貓疑似嘔吐、暈倒、拉肚子、啃牆皮、吃不飽等情況作出回應，表示部分為自然生理反應，或與取食竹子的部位不同有關，而暈倒其實只是躺下休息，強調每隻大熊貓食物投餵均依照「少量多次、先粗後精」原則，沒有發生「吃不飽」的情況。

但文章最後也提到「歸國安排方面」，表示依照中美合作雙方的協議安排，旅美大熊貓「洋洋」、「倫倫」一家的歸國程序已啟動，目前正在辦理相關手續中。

中國熊貓「洋洋」、「倫倫」於1997年出生於成都大熊貓繁殖研究基地，其中，「倫倫」出生時名為「華華」，是因後來被女星蘇慧倫認養才改名。1999年，兩隻熊貓一起前往美國亞特蘭大動物園，牠們如今已26歲，屬於高齡熊貓。

去年4月，旅居於美國孟菲斯動物園的中國雌性熊貓「丫丫」返中，牠當時因身形消瘦、脫毛等受到關注，中國網友甚至發起搶救「丫丫」的活動，呼籲官方盡快讓結束20年租借期的「丫丫」返國；不過，當時北京動物園也表示，專家組赴美現場評估後，認為「丫丫」除皮膚病導致的毛髮脫落外，食慾良好，糞便性狀正常，體重穩定，「可以踏上旅途」。同月26日，「丫丫」搭乘專機返回中國，並在同年五月底回到北京動物園大熊貓館生活。