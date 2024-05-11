撐不到2個月 全球首例基改豬腎移植患者身亡

62歲美國人斯萊曼3月成為首位成功移植基因改造豬腎的活人患者，不過已在接受手術後將近兩個月死亡。圖為當時手術取出豬腎畫面。(美聯社)

美聯社報導，62歲美國人斯萊曼（Richard Slayman）3月創下醫學先例，成為首位成功移植基因改造豬腎的活人患者，不過負責手術的麻省總醫院11日證實，斯萊曼在接受手術後將近兩個月死亡，沒有跡象顯示移植手術導致死亡。

每日郵報指出，斯萊曼今年3月16日在波士頓麻州 總醫院接受豬腎移植手術，並在4月6日正式出院，當時院方評估豬腎可以讓他再多活至少兩年。

不過，院方最新證實，斯萊曼在接受手術後將近兩個月後身亡，並且聲明沒有任何跡象顯示移植手術導致死亡。

斯萊曼是首位接受豬腎移植的活人患者，過去曾有將豬腎移植到腦死患者的先例。另外有兩名男性患者曾接受豬心移植，但都在幾個月內死亡。

斯萊曼家屬也聲明向院方致謝，感謝負責醫師在異種移植手術中付出龐大努力，讓家人能和斯萊曼多相處七周的時間。

異種移植是指用動物細胞、組織或器官治療人類患者。不過由於人類免疫系統會破壞外來動物組織，因此相關手術長期以來都以失敗告終。最近的異種移植是將豬的器官進行改造，讓移植器官更接近人類。

目前全美有超過10萬人正在等待器官移植，其中又以腎病患者為大宗，每年有數以千計的患者等不到移植便離世。