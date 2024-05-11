冰雹、狂風…惡劣氣候頻傳 1周125個龍捲風肆虐22州

奧克拉荷馬州一棟遭龍捲風襲擊的平房，本周迄今至少有22個州共遭遇125場龍捲風。(歐新社)

自6日以來，從大平原、中西部及至東南部地區，一周內共收到1400多起惡劣天氣報告，包括龍捲風 、狂風及冰雹，南部地區惡劣天氣至10日仍未停止；迄今至少有22個州共遭遇125次龍捲風襲擊。

在愛荷華、密蘇里、喬治亞及密西西比州，9日至少發生了五場龍捲風；德州 奧斯汀(Austin)以西一帶，落下直徑5吋，比壘球還要大的冰雹；阿拉巴馬受到時速76哩的強風吹襲，造成嚴重損害。

惡劣天氣延續至10日，喬治亞及佛州 部分地區有大雷暴，位於西部萊昂郡(Leon County)的佛州首府塔拉哈西(Tallahassee)已發出龍捲風警報，要求居民做好應對準備。

國家氣象局(NWS)在社媒X上帖文，指出這個地區有多個環形氣流出現，經確認是龍捲風，現已收到有大量損毀的報告，一名女子因房子遭塌樹壓毀而死亡。

萊昂郡鄰近的加茲登郡(Gadsden County)也出現三個龍捲風。萊昂郡緊急管理部門表示，一個風暴系統給整個萊昂郡及周邊地區帶來惡劣天氣，多個地方出現嚴重災情，包括洪水氾濫、塌樹及房屋倒塌，損毀程度仍在評估。

受惡劣天氣影響，佛羅里達州立大學塔拉哈西校區關閉停課一天，校方正評估受損程度及全力清理，下周應可恢復上課。

佛州直至10日晚上，有超過14萬2000戶家庭停電，受影響的主要位於該州狹長地帶和北部地區。

南北卡州及喬治亞同樣出現新的風暴，部分地區已發出強烈雷暴警告，主要是強風、冰雹及頻繁閃電及雷擊，儘管龍捲風出現的機會較低，但氣象部門指仍不排除有這樣的可能性。

氣象預報，這些州份的天氣到11日會有所改善。不過德州到喬州墨西哥灣沿岸一帶，11日至下周初將會出現一個新的風暴系統，屆時會帶來暴雨，降雨量會超過6吋，因此呼籲民眾要做好預防山洪及河水氾濫的準備。