不滿哥大處理反以抗議 曾捐8600萬的貝瑞基金會停捐

哥大校園爆發反以抗爭。(記者許君達／攝影)

曾捐贈8600萬元給哥倫比亞大學的貝瑞基金會（Russell Berrie Foundation）不滿哥大 在最近校園反以抗爭事件中對抗議活動的處理，決定暫停捐款。

紐約時報 10日報導，基金創辦人貝瑞的夫人安潔莉卡‧貝瑞（Angelica Berrie）今年1月就寫信給哥大校長莎菲克（Minouche Shafik）表示，未來捐款有部分要看是否有證據顯示，該校「採取適當措施，創造對猶太 裔師生容忍與安全的環境。」當時貝瑞夫人也說，已安排要給哥大三筆款，總額為61萬3000元。

不過，在一連串反以色列示威後，對哥大持續動盪不安感到挫折和不解的基金會，決定切斷對哥大的捐贈。貝瑞夫人對紐約時報說，「走到這一步，我們不得不告訴他們，『貴校的價值觀和我們的價值觀不一致，』這是很痛苦的決定。」

哥大發言人說，「我們非常重視本校與貝瑞基金會的關係，對他們多年來的慷慨解囊，並支持無數重要的糖尿病研究計畫，至表感激。」

去年10月7日哈瑪斯突襲以色列，爆發以哈戰爭以來，哥大就淪為各方爭執的焦點，抗議者、教職員、校友、國會議員和宗教團體，不斷對校方提出公開的訴求。紐約時報引述貝瑞夫人的信函，說私人捐款人也是哥大領導階層必須面對的一大挑戰，因為他們和哥大關係久遠，捐款額度也大到不容忽視。

貝瑞基金會暫停捐助，未來幾年就可能影響哥大的財務數千萬元之鉅。校園內貝瑞醫藥科學大樓、貝瑞糖尿病中心等知名建築，見證了該基金會對哥大的慷慨捐贈，如今暫停捐款，衝擊可想而知。

貝瑞基金會的網頁指出，基金會成立的宗旨，是要表達2002年過世的玩具禮品公司創辦人貝瑞的「價值觀與處世熱情」，目的則是推進「猶太社區的傳承與豐富多元」，並「支持醫學的進步，特別專注糖尿病和醫學人道主義。」