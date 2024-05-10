假裝是愛爾蘭富二代、巨星閨蜜 女子行騙多年終被捕

女騙子史密斯(右)和她的受害者之一，播客主播沃頓。(美聯社)

一名假裝自己是愛爾蘭富二代的美國籍女騙子，多年來從不計其數受害者身上以各種理由騙錢，終於在今年被捕。近日，一個聯邦法庭批准了她被引渡到英國繼續受審的決定。

美聯社報導，女騙子名叫瑪麗安史密斯(Marianne Smyth)，自今年二月起一直在緬因州 的一所監獄等待是否會被引渡到英國的判決。據悉，她假裝自己是女巫、會算命，還說自己認識好萊塢明星，並且是愛爾蘭富二代。她身上的指控包括於2008年至2010年在北愛爾蘭從不同受害者身上騙取17萬美金。

聯邦法庭法官約翰·尼維森(John Nivison)本周四裁定，已經有充足的證據，通過將史密斯引渡去英國受審的決定。目前，史密斯身上有英國2006年詐騙法下的四項權利濫用罪、北愛爾蘭1969年詐騙法下的四項盜竊罪。海外警方還表示，她對一位受害者聲稱會用他的錢來投資 ，並且賣給受害者一棟房子，但是最終沒有實現。北愛爾蘭的一個法庭之前也給她下了逮捕令。

史密斯的其中一位受害者是播客主播沃頓(Johnathan Walton)。沃頓回憶，兩人在洛杉磯變得熟絡起來，當時史密斯告訴她自己是一個富裕愛爾蘭家庭的後代，即將繼承700萬家產。然而，沃頓後來發現，史密斯因為被發現從她工作的一家旅行社偷走20萬元而坐牢；史密斯後來也因為被抓到從沃頓身上騙錢，而坐牢兩年。

沃頓在2021年創立了播客「行騙女王(Queen of the Con)」，講述了自己被史密斯騙走將近10萬元的經歷，並且警告其他人不要上當受騙。通過這個播客平台，他找到了史密斯的其他受害者，才發現她的行騙手法層出不窮，包括建立假的慈善機構，假裝自己是癌症 患者，又或者是假裝自己是女演員珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)的好閨蜜。

法網恢恢疏而不漏，史密斯終於在今年2月於緬因州再次被捕，如今也即將被引渡去英國。她是美國人。