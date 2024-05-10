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假裝是愛爾蘭富二代、巨星閨蜜 女子行騙多年終被捕

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假裝是愛爾蘭富二代、巨星閨蜜 女子行騙多年終被捕

世界新聞網何卓賢／即時報導
女騙子史密斯(右)和她的受害者之一，播客主播沃頓。(美聯社)
女騙子史密斯(右)和她的受害者之一，播客主播沃頓。(美聯社)

一名假裝自己是愛爾蘭富二代的美國籍女騙子，多年來從不計其數受害者身上以各種理由騙錢，終於在今年被捕。近日，一個聯邦法庭批准了她被引渡到英國繼續受審的決定。

美聯社報導，女騙子名叫瑪麗安史密斯(Marianne Smyth)，自今年二月起一直在緬因州的一所監獄等待是否會被引渡到英國的判決。據悉，她假裝自己是女巫、會算命，還說自己認識好萊塢明星，並且是愛爾蘭富二代。她身上的指控包括於2008年至2010年在北愛爾蘭從不同受害者身上騙取17萬美金。

聯邦法庭法官約翰·尼維森(John Nivison)本周四裁定，已經有充足的證據，通過將史密斯引渡去英國受審的決定。目前，史密斯身上有英國2006年詐騙法下的四項權利濫用罪、北愛爾蘭1969年詐騙法下的四項盜竊罪。海外警方還表示，她對一位受害者聲稱會用他的錢來投資，並且賣給受害者一棟房子，但是最終沒有實現。北愛爾蘭的一個法庭之前也給她下了逮捕令。

史密斯的其中一位受害者是播客主播沃頓(Johnathan Walton)。沃頓回憶，兩人在洛杉磯變得熟絡起來，當時史密斯告訴她自己是一個富裕愛爾蘭家庭的後代，即將繼承700萬家產。然而，沃頓後來發現，史密斯因為被發現從她工作的一家旅行社偷走20萬元而坐牢；史密斯後來也因為被抓到從沃頓身上騙錢，而坐牢兩年。

沃頓在2021年創立了播客「行騙女王(Queen of the Con)」，講述了自己被史密斯騙走將近10萬元的經歷，並且警告其他人不要上當受騙。通過這個播客平台，他找到了史密斯的其他受害者，才發現她的行騙手法層出不窮，包括建立假的慈善機構，假裝自己是癌症患者，又或者是假裝自己是女演員珍妮佛安妮斯頓(Jennifer Aniston)的好閨蜜。

法網恢恢疏而不漏，史密斯終於在今年2月於緬因州再次被捕，如今也即將被引渡去英國。她是美國人。

緬因州 癌症 投資

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