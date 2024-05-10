我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

FBI警告 詐騙者瞄準中國留學生作案

「加密幣之王」在獄中用這種商品做為交易貨幣

編譯林聰毅／綜合外電
媒體報導，「加密幣之王」FTX創辦人班克曼-佛瑞德在獄中用稻米當貨幣。美聯社
媒體報導，「加密幣之王」FTX創辦人班克曼-佛瑞德在獄中用稻米當貨幣。美聯社

昔有「加密幣之王」稱號的FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF），即使身陷囹圄也沒閒著，他在布魯克林大都會拘留中心（MDC）交易一種新貨幣，但不是虛擬貨幣，而是日常生活主食稻米。

BusinessInsider報導，這位惡名昭彰的Alameda Research共同創辦人，在去年11月獲判電匯欺詐、洗錢和共謀等罪名，今年3月被判處25年徒刑。日前他在MDC接受Puck News現場採訪，除了提及獄中生活外，還否認犯行，並打算要提起上訴。

報導說，SBF現在靠從獄中福利社購買的豆子及袋裝稻米為生 ，而且他的稻米「已變成MDC的貨幣之一」。

SBF的體重估計少了25磅，看起來也更健康，據他自己表示，部分原因可能是吃了難以入口的純素食品，他的獄友說，這東西聞起來像「屎」。

他說，在獄中的日子就是和其他35名男性獄友待一間大牢房裡，裡面有四台電視播放著不同頻道，但他不太看電視，而是用平板電腦玩遊戲或看電影。

SBF對記者說，他沒有受到虐待，也不「擔心自己的安全」，只有一次是在晚上遭其他獄友糾纏，因為他們打算用這些米袋來交易。

SBF因從FTX客戶竊取80億美元而被判有罪，美國檢察官威廉斯說，SBF「犯下了美國歷史上最大的金融詐欺案之一，他將FTX客戶的資金與Alameda Research的資金混在一起而被判有罪，檢察官說這些資金流進了SBF等主管的口袋裡。

虛擬貨幣 大都會 布魯克林

上一則

一心撲在工作上 特斯拉員工睡車裡、在公司洗澡 仍被裁

延伸閱讀

注射過量致命胰島素 17名患者死亡 賓州殺人護士被判終身監禁

注射過量致命胰島素 17名患者死亡 賓州殺人護士被判終身監禁
手機恐面臨銷毀 三星在德國被判侵犯大唐4G專利

手機恐面臨銷毀 三星在德國被判侵犯大唐4G專利
發回再審 好萊塢大亨溫斯坦性侵案 定罪被推翻

發回再審 好萊塢大亨溫斯坦性侵案 定罪被推翻
走私鱷魚、蟒蛇皮革皮包 精品設計師被判坐牢一年半

走私鱷魚、蟒蛇皮革皮包 精品設計師被判坐牢一年半

熱門新聞

從音樂博士轉行，黃于慈在41歲成為了美國聯合航空的一名機師。(黃于慈提供)

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

2024-05-07 16:13
德州一名母親在原定出庭參加監護權聆訊的前一天，當著攝影鏡頭告訴3歲兒子「跟爸爸說再見」，隨後射殺兒子，接著舉槍自盡。(取自Facebook@Bexar County Sheriff's Office)

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

2024-05-07 08:50
吉爾伯特被推落水後，他的同伴在岸邊觀看，卻未立刻進行救援。(擷自YouYube@KSLA News 12)

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

2024-05-05 14:44
加州一名女子將一隻三個月大的德國牧羊犬扔下車後駛離，小狗被拋棄後，先是困惑地環顧四周，然後跟在車子後方一路狂追。(擷自YouTube@Inside Edition)

「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議

2024-05-09 16:15
哥大抗議活動的領導人並非學生，現年40歲的卡爾森(左)是一名富二代，與名模嬌妻育有二子。（路透）

哥大抗議領袖不是學生 40歲富二代擁名模嬌妻、住紐約豪宅

2024-05-05 22:42
威斯康辛州小學女教師伯格曼1日因被控跟自己班上5年級學生多次「親熱」而被捕，此時距離她跟未婚夫結婚只剩不到3個月。（取材自臉書）

距離結婚不到3個月 女教師校內偷吃小5男童 手寫鹹濕日記曝光

2024-05-04 06:19

超人氣

更多 >
「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議

「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議
華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走
「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境
4星座周末迎好運 巨蟹獲意外收入、他將完成不可能的任務

4星座周末迎好運 巨蟹獲意外收入、他將完成不可能的任務
世說新聞╱起底走線人公寓 1房12人 房東年入百萬

世說新聞╱起底走線人公寓 1房12人 房東年入百萬