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一心撲在工作上 特斯拉員工睡車裡、在公司洗澡 仍被裁

世界新聞網何卓賢／即時報導
特斯拉前員工尼科·穆里略(Nico Murillo)。(截取自KTVU FOX 2 YouTube)
特斯拉前員工尼科·穆里略(Nico Murillo)。(截取自KTVU FOX 2 YouTube)

特斯拉一名29歲員工在過去5年內一心撲在工作上，從助理做到經理，過去一年基本上都睡在車裡，洗澡和吃飯都在公司解決，卻仍不免在4月被裁員

根據福斯新聞報導，特斯拉前員工尼科·穆里略(Nico Murillo)之前是加州佛利蒙(Fremont)工廠的一名員工，他的團隊負責建造特斯拉Model Y車型，因此他自己也擁有一台。自五年前加入特斯拉，他兢兢業業從生產助理做到生產經理，管理特斯拉車輛的組裝。卻怎麼也沒有料到今年4月15日是他噩夢的開始。

當天，在上班路上，穆里略突然收到郵件說自己的位置被裁了。仍然不該置信，他還是開去了公司，但是用工牌已經刷不進去門了，閘門的燈變成紅色，一直發出嗶嗶聲。

據報導，今年四月起，特斯拉裁員1.4萬人，是其總員工數量的10%。特斯拉的全球招聘計畫，空缺職位也從3000多個變成只有3個。

在2023年，穆里略表示自己基本上都是工作日都是睡在車上的，由於公司裡自己家裡太遠，每天來回至少要三個小時，他寧願做出一點犧牲，每天都在公司茶水間吃微波爐熱的飯菜、在公司洗澡。

自從被裁員，穆里略開始出售他的房子，表示如果賣得出去，之後會繼續睡在車上。但萬幸的是，上個月被裁員的他目前已經找到新的工作，會擔任一間GNC保健品店的經理。

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