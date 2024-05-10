我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

FBI警告 詐騙者瞄準中國留學生作案

調查川普支持率 成美國民調機構近年來困擾問題

中央社華盛頓10日綜合外電報導
Image by cagdesign from Pixabay
Image by cagdesign from Pixabay

目前距離11月美國總統選舉還有大約6個月時間，民調機構正試圖準確分析支持川普（Donald Trump）的民眾，他們過去8年一直有系統性地避開民意調查，使這些機構困擾不已。

法新社報導，代表共和黨的川普於2016年美國總統大選擊敗民主黨對手喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton），讓美國和全世界同感震撼。

但最重要的是拜登（Joe Biden）在2020年總統大選勝出後，才迫使民調機構開始檢討民調資料蒐集方式。

根據美國民意研究學會（AAPOR）的報告，2020年美國總統大選出現「程度非比尋常」的民調誤差，以普選票來看是40年來最嚴重的一次。

儘管美國民調機構在2016年大選後採取修正措施，但直到2020年大選之前，民調仍高估拜登的得票並低估川普的支持度。

謝納學院研究所（Siena College Research Institute）所長李威（Don Levy）表示，所謂「羞怯的川普支持者」並不能解釋這種差異，該說法於2016年和2020年都有人提出過。

李威認為，川普支持者只是比較不願回答民調機構的問題，可能是因為川普多年來一直告訴支持者，媒體密謀反對他。

拜登2020年競選團隊民調專家雷克（Celinda Lake）認同這項說法，她指出：「川普告訴支持者不要回答民調問題，坦白說，我們以前從沒遇過這情況。」

奎尼匹克大學民調機構（Quinnipiac University Polling Institute）負責人史瓦茲（Doug Schwartz）解釋說，在2020年受訪者回答選民偏好問題時變得更加謹慎。

民調背後的方法論，以及如何修正外界認為共和黨選民代表性不足的問題，這些都是追求民調準確的重點。

法新社訪調的民調機構都同意，在有內建來電過濾功能的智慧型手機時代，訪問選民愈來愈困難且成本日益高昂。

李威表示，他在電話民調一開頭就問受訪者：「選擇拜登或是川普？」

他解釋說，川普支持者做完民調的可能性較低，但他們可能至少會回答第一個問題，即使他們回答這題後就掛掉電話。

民調 川普 美國總統大選

上一則

奧特曼讓核能公司上市 為AI成長提供動力

下一則

一心撲在工作上 特斯拉員工睡車裡、在公司洗澡 仍被裁

延伸閱讀

川普「封口費」案旁聽席 成紐約最新熱門觀光景點

川普「封口費」案旁聽席 成紐約最新熱門觀光景點
川普考慮副總統競選搭檔 法新社點名可能人選

川普考慮副總統競選搭檔 法新社點名可能人選
拜登最快下周對中國電動車等產業祭出關稅

拜登最快下周對中國電動車等產業祭出關稅
川普11月若勝選 推MAGAnomics將砍光「拜登經濟學」建樹？

川普11月若勝選 推MAGAnomics將砍光「拜登經濟學」建樹？

熱門新聞

從音樂博士轉行，黃于慈在41歲成為了美國聯合航空的一名機師。(黃于慈提供)

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

2024-05-07 16:13
德州一名母親在原定出庭參加監護權聆訊的前一天，當著攝影鏡頭告訴3歲兒子「跟爸爸說再見」，隨後射殺兒子，接著舉槍自盡。(取自Facebook@Bexar County Sheriff's Office)

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

2024-05-07 08:50
吉爾伯特被推落水後，他的同伴在岸邊觀看，卻未立刻進行救援。(擷自YouYube@KSLA News 12)

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

2024-05-05 14:44
加州一名女子將一隻三個月大的德國牧羊犬扔下車後駛離，小狗被拋棄後，先是困惑地環顧四周，然後跟在車子後方一路狂追。(擷自YouTube@Inside Edition)

「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議

2024-05-09 16:15
哥大抗議活動的領導人並非學生，現年40歲的卡爾森(左)是一名富二代，與名模嬌妻育有二子。（路透）

哥大抗議領袖不是學生 40歲富二代擁名模嬌妻、住紐約豪宅

2024-05-05 22:42
威斯康辛州小學女教師伯格曼1日因被控跟自己班上5年級學生多次「親熱」而被捕，此時距離她跟未婚夫結婚只剩不到3個月。（取材自臉書）

距離結婚不到3個月 女教師校內偷吃小5男童 手寫鹹濕日記曝光

2024-05-04 06:19

超人氣

更多 >
「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議

「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議
華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走

華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空 車也被開走
「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境

「天上人間」前老闆覃輝獲刑7個月 判刑後被遞解出境
4星座周末迎好運 巨蟹獲意外收入、他將完成不可能的任務

4星座周末迎好運 巨蟹獲意外收入、他將完成不可能的任務
世說新聞╱起底走線人公寓 1房12人 房東年入百萬

世說新聞╱起底走線人公寓 1房12人 房東年入百萬