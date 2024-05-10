美對中綠色產品加徵關稅 分析：只是象徵性動作

美國總統拜登傳出最快可能下周決定，將對中國電動車、太陽能板及電池等「新三項」綠色產品課徵關稅。 美聯社

美國總統拜登 傳出可能最快於下周決定對中國電動車 、太陽能板及電池等「新三項」綠色產品，課徵關稅 。彭博資訊報導指出，此舉表面上看起來是對中國採取大動作，但這些管制措施實際上並不會對中國經濟成長造成多大不利影響，因為中國這些產品並不依賴美國市場。

美國現行的關稅，早在幾年前就已封殺掉中國電動車對美出口，而中國太陽能板對美出口，大部分都是從海外工廠轉進美國。

新加坡管理大學法學教授高樹超表示，「我不認為這將產生重大衝擊，因為現有的關稅已經重創中國。中國政府將照例發表聲明，抗議這項新關稅，但可能不會宣布新的反制措施，以免在美國大選年產生反效果」。

拜登既要表面上對中國採取強勢行動，但又不會對中國造成重大經濟傷害，以免破壞雙方關係。拜登4月曾保證，將對中國鋼、鋁產品課徵25%的關稅，基本上也是無牙老虎，因為中國對美國出口鋼、鋁數量很少；至於對中國造船業的調查，可能曠日廢時。

如果中國發動報復，可能會針對美國的黃豆或玉米等農產品，並改由巴西進口，或改由加拿大或丹麥進口豬肉。過去18個月，中國從巴西進口玉米的金額從零增加到每月7億美元。

而中國真正的危險，可能在於拜登對電動車的象徵性動作，會為其他國家創造先例，尤其是歐盟。

拜登政府截至目前止，一直不願對中國採用地毯式的提高關稅措施，而是針對性地打擊中國的半導體及其他策略性產業。這些措施並不能阻止中國廠商在綠能科技領域的主導地位。

事實上，過去五年來美中直接貿易持續萎縮。2023年中國出口額之中只有15%是直接銷往美國，是20多年來數低；去年美國出口品中只有7%是銷往中國，之前大約是10%左右。

雙方的貿易許多都是經由其他國家進行，因此美國政府很難對中國產品課徵關稅；例如許多從越南或泰國出口到美國的產品中，便含有中國製造的零組件。如果美國封殺這些產品，又將破壞美國與這些國家的關係。

至於中國的太陽能板，大部分都是透過東南亞國家對美出口。電動車的情況也差不多；今年2月起中國電動車已經被美國課徵27.5%的關稅。至於電池，可能影響較大，因為過去幾年中國電池廠商已成為全球的領導者，而美國電池廠商難以滿足電動車電池的需求。