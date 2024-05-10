研究：職員用AI比率創新高 但老闆們可能不知道

研究發現，許多員工在職場上利用AI完成重要工作，但他們大多背地裡使用這項工作，因為擔心可能被取代。路透

微軟和LinkedIn的最新研究發現，在職場上使用人工智慧（AI ）的員工比率達到史上最高，但他們擔心工作遭取代，大多背地裡使用這項新興科技。

微軟和LinkedIn最近發布年度工作趨勢指數（Annual Work Trend Index），透過調查美國、英國、德國、印度、新加坡、澳洲和巴西等31個國家31,000人，研究AI對勞動力市場的影響。

這項研究發現，75%受訪員工在職場上使用AI，但53%受訪者不願承認利用AI完成最重要任務，因為擔心此舉會使他們看起來可被取代。此外，有近半專業人士擔心AI將取代其工作。

Microsoft Copilot總經理兼Microsoft WorkLab共同創辦人Colette Stallbaumer對CNBC說，員工需克服恐懼並開始接納AI。Colette Stallbaumer說：「身為員工，你投入與學習愈多，生活就會愈好。」

研究並顯示，企業主熱衷於僱用具有AI技能的員工。過去八年AI技術人才的招募數激增了323%，對於會使用ChatGPT和Microsoft Copilot等AI工具的非科技背景員工的需求也很高。

研究顯示，66%企業領袖表示，不會僱用未具備AI技能的人；71%寧願僱用經驗較少但具備AI技能的員工，也不願僱用經驗豐富卻無AI技能的員工。

儘管企業主重視職場上的AI技能，但並未積極培養員工這項技能。近半數美國企業主管目前沒有為員工投資AI工具或產品，僅逾四分之一公司計劃今年提供生成式AI培訓。此外，全球在工作時使用AI的人只有39%接受過雇主的相關技能培訓。

調查也發現，儘管擔心飯碗可能不保，受訪的員工非常明白AI工具能提供的優勢，並正利用它來提升自己的職涯。超過四分之三的專業人士表示，他們需要AI技能以便在就業 市場維持競爭力，並將使他們獲得更多就業機會。略低於七成的人說，使用AI有助於更快晉升。