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多所已關門大學遭冒名成立網站還招生並取得信用卡資料

記者顏伶如／即時報導
Image by Pexels from Pixabay
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今日美國報(USA Today)9日報導，多所已經關門的大學不但遭到冒名成立網站，還招收學生、取得申請人的信用卡學貸申請資料，存在於網路的這些僵屍大學(zombie colleges)成立目的為何仍然有待釐清，似乎沒有任何聯邦主管機關嘗試解決亂象。

報導指出，斯特福大學(Stratford University)兩年前就已關閉，但存在於網路的斯特福大學網站，卻聲稱將培養學生「成為老闆」，包括斯特福大學在內至少有九所已經關門的大學或學院，校名遭到冒用在網路上成立網站，這些「僵屍大學」都沒有獲得認證，並沒有領取聯邦補助的許可，各種跡象均透露其中有詐。

密西根州立大學(Michigan State University)反假冒及產品保護中心(Center for Anti-Counterfeiting and Product Protection)主任凱米爾(Kari Kammel)受訪時說，冒名大學的網站為何存在令人不解，動機可能包括身分竊盜(Identity theft)。

凱米爾說，這些網站張貼某些訊息，有辦法吸引到學生申請，取得申請人信用卡及學貸申請資料。

報導指出，內華達州莫里森大學(Morrison University)2014年就已關校，如今卻有冒名網站出現，相同狀況也發生於2015年關閉的瓊斯國際大學(Jones International University)，另外還有兩年前關閉的私立天主教瑪麗蒙特加州大學(Catholic Marymount California University)。

真正的瑪麗蒙特加州大學最後一任校長馬爾科特(Brian W.G. Marcotte)受訪時說，對於冒名網站的出現感到憂心。馬爾科特已經對網站註冊機構Namecheap Inc發出「停止並終止」(cease and desist)警告函，並在學校真正的網站貼出警告。

加州大學 信用卡 學貸

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