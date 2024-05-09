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針對拜登批評 鴻海：威州廠是伺服器關鍵據點

記者鍾張涵／台北即時報導
鴻海表示，威州廠區是製造資料伺服器的關鍵據點，當地員工數超過1000名，鴻海在威州投資規模達10億美元，持續追求與當地社區一同成長契機。圖為2018年川普（中）引進鴻海富士康到威斯康辛州投資建廠，與鴻海創辧人郭台銘（右）、時任州長渥克一起動土。（美聯社）
鴻海表示，威州廠區是製造資料伺服器的關鍵據點，當地員工數超過1000名，鴻海在威州投資規模達10億美元，持續追求與當地社區一同成長契機。圖為2018年川普（中）引進鴻海富士康到威斯康辛州投資建廠，與鴻海創辧人郭台銘（右）、時任州長渥克一起動土。（美聯社）

拜登（Joe Biden）總統昨天在威斯康辛州為微軟投資造勢，抨擊總統大選競爭對手川普（Donald Trump）未兌現他對當地的富士康投資項目承諾。鴻海則回應，威州廠區是製造資料伺服器的關鍵據點，當地員工數超過1000名，鴻海在威州投資規模達10億美元，持續追求與當地社區一同成長契機。

➤➤➤拜登譏川普富士康案是騙局 威州同地將建微軟數據中心

微軟（Microsoft）昨天宣布在威州投資33億美元興建人工智慧資料中心，其位於拉辛郡的新廠，原是鴻海集團在2018年承諾要興建的LCD面板廠廠址。

鴻海今日發出聲明指出，儘管市場需求改變並面臨其他挑戰，鴻海仍繼續與威斯康辛州社區一起成長。

鴻海指出，威州廠區是製造資料伺服器的關鍵據點，鴻海集團在全球伺服器市占率約40%，威州廠區營運持續貢獻全球伺服器市場，目前威州廠區員工人數超過1000名，讓鴻海在全球伺服器市場位居領先地位，威州業務做出了巨大貢獻，鴻海也為威斯康辛州工作的一千多名員工感到自豪，「他們幫助實現了這一目標。」

➤➤➤說好的投資？威州富士康球形主樓 已成當地大笑話

鴻海指出，從2020年以來的3年期間，集團在威州廠區的雇用規模至少成長42%。近年來，鴻海集團是當地拉辛郡（Racine）最大納稅者，鴻海支持威州的科技創新與擴展，也成為當地利害關係人與合作夥伴打造基礎建設的重要支柱，鴻海在威州投資規模達10億美元。

鴻海指出，鴻海支持我們的客戶取得成功，無論他們身在何處，無論是在威斯康辛州，還是在全球24個國家地區、205個營運據點一樣，鴻海會協助各地客戶成功，透過在全球製造營運，鴻海也願意掌握與利害關係人，在當地社區一同成長的契機。

鴻海 投資 威斯康辛州

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