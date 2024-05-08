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「寄生蟲吃了我的腦」小甘迺迪被爆 曾腦霧和喪失記憶

記者胡玉立／即時報導
紐約時報和華盛頓郵報8日相繼報導獨立總統候選人小羅勃·甘迺迪於2012年在離婚官司作證，自曝自己曾被寄生蟲感染、被診斷汞中毒，有記憶喪失和腦霧等健康問題。(路透)
紐約時報和華盛頓郵報8日相繼報導獨立總統候選人小羅勃·甘迺迪於2012年在離婚官司作證，自曝自己曾被寄生蟲感染、被診斷汞中毒，有記憶喪失和腦霧等健康問題。(路透)

現年70歲的獨立總統候選人小羅勃·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)總是向選民推銷自己遠比兩黨主要競爭者更年輕健康，但紐約時報華盛頓郵報8日相繼報導他2012年曾在離婚官司作證，自曝自己曾被寄生蟲感染、被診斷汞中毒，有記憶喪失和腦霧等健康問題。

小甘迺迪是已故前總統約翰·甘迺迪(John F. Kennedy)的侄子，他2012年和第二任妻子打離婚官司時，在證詞中透露，他患有短期和長期記憶喪失，還說自己「顯然有認知問題」。紐約時報取得了這份證詞並於8日首次報導。

紐時指出，小甘迺迪在證詞中表示，2010年他有朋友對他記憶喪失感到擔憂，經過諮詢紐約長老會醫院神經科醫生，他被告知他腦部掃描發現一個黑點，這斑點可能是「蠕蟲進入我的大腦，吃了我部分的腦子以後死在裡面」造成的。此外，他說他還因為食用大量含危險重金屬的魚而被診斷出汞中毒，這種情況也會導致記憶喪失。

小甘迺迪後來告訴紐時，他已從腦霧中恢復過來。

華盛頓郵報向小甘迺迪競選活動發言人斯皮爾(Stefanie Spear)查詢此事，斯皮爾回覆道，小甘迺迪在非洲、南美和亞洲旅行倡議環保時，曾被寄生蟲感染，但「問題早在十多年前就已解決，他身心都很健康；想想他的競爭對手，質疑他的健康狀況是很搞笑的暗示」。

華郵指出，甘迺迪的競選政見主要集中在倡導監管主要行業，他認為這些行業導致美國健康問題日益惡化。他還散佈有關疫苗的錯誤訊息，並且反對在新冠疫情期間制定的公共衛生措施。

小甘迺迪去年4月宣布競選總統，但他一直沒有透露自己的醫療紀錄。前總統川普和拜登總統為試圖平息選民對其高齡的擔憂，曾摘要發布其健康狀況。拜登醫生2月宣布拜登「適合履行職責」； 川普去年11月分享醫生信函表示，他的「健康狀況良好」。

拜登 紐約時報 華盛頓郵報

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