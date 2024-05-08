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馬州這城市吸引亞裔 亞洲超市增長為關鍵

特派員黃惠玲／即時報導
亞洲超市是吸引移民入住洛克維爾的關鍵，圖為洛市樂天超市。(樂天超市官網)
亞洲超市是吸引移民入住洛克維爾的關鍵，圖為洛市樂天超市。(樂天超市官網)

擁有約6.7萬居民的馬里蘭州蒙哥馬利郡的洛克維爾市(Rockville)，在過去40年裡，已經成為華府一帶最多亞裔聚居的地區。包括亞裔經營的企業到該市許多亞裔超市，亞裔毫無疑問是該市最大的少數族裔群體。

洛克維爾距離華府約一小時車程，當地ABC新聞第七頻道報導，洛市亞太裔特別工作小組成員(Asian American Task Force)、CapStar商業地產負責人林約翰(John Lin，音譯)說，他從20世紀70年代，自台灣移居到該地區以來，見證了洛克威爾的發展，「這是一個所有亞洲人都想搬近來的地方，因為這裡有他們想要的一切。」

林約翰說，20世紀80年代，隨著美新超市在馬州355號公路(Route 355)上開業，小鎮也跟著開始發展起來，很快的其他亞裔超市及亞裔企業、公司也接踵而至。接下來，餐館、美容院、診所、律師樓等都搬遷到附近，也因此吸引了更多亞裔新移民入住。

「超市是洛克維爾亞裔人口成長的關鍵，」林約翰這樣表示，因為居民們可以在雜貨店、超市，買到跟他們家鄉一模一樣的東西。他說，洛克維爾聚居這麼多亞裔，另一個因素是華府華埠的房地產市場「貴族化」，導致該區亞裔商家外流，不少企業因此遷入洛克威爾。

他補充，為了配合洛市亞裔人口的增長，非亞裔擁有的企業如花旗銀行，也設立起中文招牌。

此外，洛克威爾的教育品質，也是吸引亞裔家庭的一大因素，「洛克維爾地區擁有全美最好的學校，這對亞裔來說非常具有吸引力。」

雖然洛市的亞裔人口持續增加，但林約翰說，與維吉尼亞相比，「我們仍需要迎頭趕上，」他希望有更多餐館、商店在洛市開業。

根據人口普查局的數據，洛克維爾的最新人口總數為6萬6494個，其中人口前三多的族裔，分別為白人占了49.47%，亞裔22.56%，非裔有10.01%。該市家庭中位年收入為15萬1301元。

亞裔 華府 人口普查

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