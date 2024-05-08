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墨西哥富豪向聯邦眾議員奎拉行賄 企圖影響立法

記者顏伶如／即時報導
墨西哥億萬富豪普利戈(Ricardo Salinas Pliego)。(美聯社)
墨西哥億萬富豪普利戈(Ricardo Salinas Pliego)。(美聯社)

民主黨籍德州聯邦眾議員奎拉(Henry Cuellar)涉嫌收賄而遭司法部起訴，華爾街日報8日報導，聯邦檢察官在起訴書中指出，墨西哥億萬富豪普利戈(Ricardo Salinas Pliego)透過旗下阿茲特克銀行(Banco Azteca)向奎拉行賄，企圖影響立法。

普利戈在30多年時間裡，透過政商關係與強悍的商場手段，崛起成為墨西哥最有錢的富豪之一。1990年代，墨西哥將許多國營企業賣給私人投資者，普利戈建立了橫跨零售業與傳播業的事業王國，其中阿茲特克銀行則以服務低收入家庭為主。

根據解密起訴書，聯邦檢察官指出，普利戈的阿茲特克銀行以「顧問費」名義為掩護，總共向奎拉行賄23萬8000元，目的在於影響美國反洗錢草案的立法，好讓阿茲特克銀行利益得以壯大。

普利戈與阿茲特克銀行都沒有在奎拉起訴案中被列為被告。阿茲特克銀行母公司薩利納斯集團(Grupo Salinas)發言人帕斯可(Luciano Pascoe)5日在社群媒體X發文寫道，集團與其他企業一樣為保護信念而遊說，阿茲特克銀行向來以最高規格遵守法規。

普利戈由於十億計數的稅務問題在墨西哥成為爭議人物，對美國債券持有人賴債同樣引發爭議。普利戈經常透過自家經營的電視頻道打擊對手。

起訴書指出，奎拉同意在立法過常中幫阿茲特克銀行謀取利益，在法案條款明確納入對阿茲特克銀行有利的文字，交換條件是妻子名下的空殼公司每個月固定收取數千元；聯邦調查人員發現，奎拉2016年向一名美國主管銀行監管的政府高層官員施壓，要求做出對阿茲特克銀行有利的行動。

根據聯邦檢察官取得電郵通訊紀錄，奎拉寫信給阿茲特克銀行主管時，自我吹捧如何發揮影響力讓美國政府官員改變政策，其中一封電郵更明確寫道已經成功將有利於阿茲特克銀行的文字納入法案條款。奎拉在電郵寫道「文字已經在委員會納入條款」、「好消息」。

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