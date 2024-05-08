我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄羅斯：烏克蘭衝突兩周內可結束 前提是這個

全美最大 紐約市去年房租漲速為工資七倍

不只AI晶片 傳美擬限制中取得ChatGPT等AI軟體

編譯陳苓／綜合外電
消息人士透露，拜登當局限制先進人工智慧（AI）晶片出口中國之後，如今還打算對ChatGPT等AI模型祭出管制，可能會以模型算力作為管制門檻。 美聯社
消息人士透露，拜登當局限制先進人工智慧（AI）晶片出口中國之後，如今還打算對ChatGPT等AI模型祭出管制，可能會以模型算力作為管制門檻。 美聯社

路透報導，消息人士透露，拜登當局限制人工智慧（AI晶片出口中國之後，如今還打算對最先進的AI模型祭出管制，像是ChatGPT核心軟體等，可能會以模型的算力作為管制門檻。

三名知情人士表示，美國商務部考慮採取新的監管措施，限制出口專有或閉源（不開放原始碼）的AI模型，這些模型的軟體和訓練數據均未對外公布。

美國政府過去兩年已阻止先進AI晶片輸中，以減緩北京發展軍用尖端科技的速度。

政府和私營部門的研究員擔心，美國對手可能會利用AI模型發動激進的網絡攻擊，甚至製造強大的生物武器。智庫蘭德公司（Rand）和Gryphon Scientific研究員都指出，先進AI模型提供的資訊，可能有助於打造生化武器。

消息人士稱，AI模型的出口管制，可能會以去年10月發布的行政命令為門檻，一旦AI算力到達某個水準，開發商必須向商務部報告AI模型發展計畫，並提供測試結果。據了解，算力門檻可能會決定，哪一款AI模型將遭受出口管制。

追蹤AI趨勢的研究機構EpochAI表示，若以此為門檻，由於外界認為，目前問世的AI模型都尚未到達此一水準，可能只有還未推出的AI模型將受限，但Google的Gemini Ultra或許已經相當接近。

知情人士強調，商務部尚未敲定最終法案。但當局考慮強化管制，顯示美國努力阻止北京的AI大計，正全力填補漏洞。

AI 商務部 晶片

上一則

付不起醫療費 密蘇里州76歲老翁勒死72歲病妻

延伸閱讀

美加大施壓華為 撤銷英特爾、高通晶片供應許可

美加大施壓華為 撤銷英特爾、高通晶片供應許可
AI教母李飛飛暫別史丹福 投身新創公司

AI教母李飛飛暫別史丹福 投身新創公司
AI教母李飛飛暫別史丹福 成立新創公司

AI教母李飛飛暫別史丹福 成立新創公司
美國又對華為開刀 撤銷英特爾高通向華為供應晶片許可

美國又對華為開刀 撤銷英特爾高通向華為供應晶片許可

熱門新聞

一輛油罐車在95號州際公路康州路段發生車禍，引發大火。(擷自YouTube@Eyewitness New ABC 7NY)

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

2024-05-02 15:43
吉爾伯特被推落水後，他的同伴在岸邊觀看，卻未立刻進行救援。(擷自YouYube@KSLA News 12)

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

2024-05-05 14:44
德州一名母親在原定出庭參加監護權聆訊的前一天，當著攝影鏡頭告訴3歲兒子「跟爸爸說再見」，隨後射殺兒子，接著舉槍自盡。(取自Facebook@Bexar County Sheriff's Office)

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

2024-05-07 08:50
台積電的美國員工掙扎於語言障礙、漫長工時，以及森嚴的上下體制。(路透)

工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通

2024-05-01 02:15
從音樂博士轉行，黃于慈在41歲成為了美國聯合航空的一名機師。(黃于慈提供)

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

2024-05-07 16:13
沃爾瑪(Walmart)30日宣布，將關閉分布於6州的所有51間診所。圖為一家位於德州的沃爾瑪診所。(美聯社)

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

2024-04-30 09:38

超人氣

更多 >
世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了
紐約16歲少年 光天化日下遭單車槍手爆頭身亡

紐約16歲少年 光天化日下遭單車槍手爆頭身亡
律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人

律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人
挺巴示威者進攻Met Gala 燒國旗、破壞一戰紀念碑

挺巴示威者進攻Met Gala 燒國旗、破壞一戰紀念碑