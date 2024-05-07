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吳修銘：中國觸犯所有網路規範 TikTok怎能由它管

中央社華盛頓6日綜合外電報導
曾任職於白宮國家經濟委員會的台裔哥倫比亞大學法學院教授吳修銘。(記者陳婉菱／攝影)
曾任職於白宮國家經濟委員會的台裔哥倫比亞大學法學院教授吳修銘。(記者陳婉菱／攝影)

曾任職於白宮國家經濟委員會的台裔哥倫比亞大學法學院教授吳修銘（Tim Wu）日前表示，短影音平台TikTok是明顯的文宣工具，不能由一個觸犯所有網路規範的國家所控制。

吳修銘4月底曾投書「紐約時報」，以「論及TikTok，全球民主國家已當了太久的傻子」為題，直指「中國公然且明顯地侵犯人權和網路自由基本準則」。

吳修銘日前接受有線電視新聞網（CNN）訪問，說中國在網路權益和自由的紀錄很差，對待中國的方式若與其他國家如出一轍，是不正確的，因此由北京當局控制TikTok這套全世界最受歡迎的社群媒體兼文宣工具，似是極為糟糕的主意。

他承認，在無法取得所有機密資料下，很難完整評估TikTok在美國國安引發的隱憂。

但他點出，這個應用程式（App）被嵌在成千上萬支手機之中，蒐集比其他人都要多的數據，且可以被形塑用來呈現各種用戶可能想接收的資訊，實在太狂。

他直指TikTok「是很明顯的文宣工具，在帶風向上並不困難」。

針對TikTok母公司字節跳動自稱非中國國有企業，指公司60%股份由全球機構把持，對此，吳修銘表示，最直接了當的證明方式就是出售TikTok，不能「一邊說自己並非中企，可以自主做決定，另一方面又說不能賣TikTok，因為中國政府不允許」。

吳修銘指出，中國科技業者有依政府指示行事的歷史，他不認為字節跳動是例外。

吳修銘敦促西方民主國家有必要嚴肅看待中國構成的挑戰與帶來的困境，他並說，許多方面來說，網路的未來就是文明的未來。

他也明白指出，一個不尊重權益與自由的國家，就不該以一般國家來待之。

他也向歐洲喊話，呼籲各國除了禁止官員在公務機使用TikTok，也該拿出更多作為來因應一個政治思想體系與西方民主南轅北轍的國家，正控制著這套當今最重要的文宣和監控工具之一。

吳修銘援引研究指出，TikTok素材多半反映出中共的世界觀，尤其是與中國相關的爭議，諸如台灣和西藏議題等。

吳修銘說這是很實際的危險，不能一笑置之。他以冷戰時期為例，說蘇聯當時的目標是煽動西方內鬨，而「我們現在正看到很多的內部歧異」。

他說，他傾全力支持一個開放自由的網路，但這就是有必要捍衛原則的原因，有必要強迫字節跳動替TikTok另覓東家的原因。

他表示，不恪守原則，原則就將消失無蹤，眼睜睜看著中國、俄羅斯、古巴、伊朗等國家違反開放自由網路的規範。他說，有過不罰，原則就將淪為笑柄。

TikTok 吳修銘 古巴

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