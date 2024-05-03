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什麼仇什麼怨？前政府雇員謊報7同事參與國會暴動 被捕

記者張聲肇／即時報導
一名前政府雇員向FBI謊報7名同事參與2021年元月6日國會暴亂，2日在西維吉尼亞州被捕，罪名是「向執法單位提供不實資訊」。(美聯社)
一名前政府雇員向FBI謊報7名同事參與2021年元月6日國會暴亂，2日在西維吉尼亞州被捕，罪名是「向執法單位提供不實資訊」。(美聯社)

與聯邦情報單位有關連的前政府雇員札帕塔(Miguel Zapata)因向聯邦調查局(FBI)謊報七名同事參與2021年1月6日的國會暴亂，2日在西維吉尼亞州遭逮捕，罪名是「向執法單位提供不實資訊」。

CBS報導，札帕塔三年前匿名舉報七名同事，說他們「支持陰謀論」並「參加叛亂行動」。

檢方指出，2021年2至4月，札帕塔杜撰昔日同事涉及國會暴動的故事，透過聯邦調查局的匿名檢舉管道舉報，指稱其同事和承包商不但參與暴動當天的行動，還向現場其他人和團體透露機密消息，意圖幫助暴動團體推翻美國政府。

札帕塔向FBI密告的內容，明白列出姓名、地址、安全等級，害聯邦調查人員根據這些具體但不實的內容，進行調查，連這七人的雇主，也分別發動調查。檢方結論說，「元月6日那天，這七名政府雇員和承包商都不在華府。」

2021年2月，札帕塔舉報某同事在辦公室表現出「極端分子的意識形態，還吹噓跟Boogaloo Bois，驕傲男孩，守誓者」等極端團體關係良好。這些集團社團的成員，確實有參與暴亂，也成為檢警調查、起訴的對象。

遭札帕塔舉報的七人當中，有一名是曾於2015年聘用他的專案經理。

2021年4月，他告訴調查人員，他舉報的人當中，有一位曾經洩漏機密消息給暴動團體，希望幫他們推翻政府。

札帕塔遭檢方以「向執法單位提供不實資訊」的罪名起訴，但並未被羈押。2日他首度出庭，法官要他簽具切結書後，准他保釋在外。

札帕塔雖匿名舉報，但調查人員發現寄出七封舉報信函的四個網址，都和他有關。此外，寫作的用語、被舉報人與聯邦政府的關係等，也讓FBI進一步查出謊報者是誰。

西維吉尼亞州 FBI 聯邦政府

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