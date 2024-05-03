我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人好市多會員卡借路人竟惹官司 被抄家控3罪

疲弱就業報告重燃降息希望 道指大漲450點

新州校車車禍師生2死 和解金達2050萬

編譯周芳苑／即時報導
2018年5月17日，新州帕拉默斯公校學區的校車發生致命車禍，導致一名教師以及一位10歲學生死亡。(美聯社)
2018年5月17日，新州帕拉默斯公校學區的校車發生致命車禍，導致一名教師以及一位10歲學生死亡。(美聯社)

新澤西莫里斯郡(Morris County) 帕拉默斯(Paramus)校車2018年發生致命車禍造成兩人死亡，被害人家屬訴訟多年後，被告的卡車公司日前同意提供額外65萬元賠償受害者，加上之前帕拉默斯公校學區(Paramus Public Schools)的和解金額，使該車禍總和解金達2050萬元。

代表車禍死亡的一名學童和一名重傷學童家屬的原告律師內格爾(Bruce Nagel)日前表示，卡車運輸業者門德斯卡車運輸公司(Mendez Trucking)已經同意支付65萬元的和解金。

這起事故喪生的兩人是51歲老師威廉森(Jennifer M. Williamson)和10歲學生巴爾加斯(Miranda Vargas)；另一名當時10歲的學生馬吉德 (Asher Majeed)重傷。

內格爾表示，帕拉默斯公校學區去年秋天與巴爾加斯的家屬達成 700萬元和解協議，並與馬吉德的家人達成1250萬元和解協議。

門德斯卡車運輸公司律師未立即針對和解協議發表評論。

這起可怕車禍發生在2018 年5月17日，當時校車司機馬爾德羅(Hudy Muldrow Sr. )載著要去校外郊遊的五年級學生，從同屬帕拉默斯學區的伊斯特布魯克中學(Eastbrook Middle School)前往位於斯坦霍普(Stanhope)的滑鐵盧村(Waterloo Village)。

該名司機當年77歲，他在奧利佛山(Mount Olive)80號公路上抄近路穿過三個車道，試圖在錯過出口後開到高速公路另一側，結果，校車與門德斯卡車公司擁有的卡車相撞。

根據民事法庭文件，馬爾德羅至少有過 16次違規的駕駛紀錄，其中包括8次超速罰單和至少1次不當變換車道、5 次撞車事故和 14 次駕照吊銷，其中一次違規發生在致命撞車事故的同一年。

馬爾德羅承認魯莽駕車殺人罪、汽車攻擊罪和危害兒童罪，由法官判處10年徒刑。

學區 公校 駕照

上一則

巴爾的摩斷橋重建費估約19億美元 義建商Webuild遞件

延伸閱讀

新州汽車保險公司擬調高保費 漲幅達63%

新州汽車保險公司擬調高保費 漲幅達63%
交通局撥600萬 鼓勵卡車夜間運貨

交通局撥600萬 鼓勵卡車夜間運貨
新州42所公立高中 列全美5%最佳

新州42所公立高中 列全美5%最佳
費城竊賊偷雪蟹 卡車司機阻止遭襲擊

費城竊賊偷雪蟹 卡車司機阻止遭襲擊

熱門新聞

佛州房地產公司多托利集團創辦人多托利奉勸屋主不要做四件事，否則房子在一年內就會貶值。(Dotoli Group)

地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值

2024-04-27 13:10
一輛油罐車在95號州際公路康州路段發生車禍，引發大火。(擷自YouTube@Eyewitness New ABC 7NY)

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

2024-05-02 15:43
北卡羅來納州夏洛特郊區下午約2時發生槍擊事件，多名警察中槍。(擷自YouTube@WFMY News 2)

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

2024-04-29 19:06
沃爾瑪(Walmart)30日宣布，將關閉分布於6州的所有51間診所。圖為一家位於德州的沃爾瑪診所。(美聯社)

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

2024-04-30 09:38
台積電的美國員工掙扎於語言障礙、漫長工時，以及森嚴的上下體制。(路透)

工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通

2024-05-01 02:15
現年31歲的電子菸經銷售商凱斯托，20日在甘迺迪國際機場持單程機票準備飛往香港時，遭美國海關和紐約港務局人員逮捕。(密西根州馬科姆郡檢察官辦公室)

想潛逃？密西根州爆炸大樓業主買單程票飛香港 機場被捕

2024-04-27 20:26

超人氣

更多 >
68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交
12星座五月財運UP 魔羯未來看漲、這星座運勢正值顛峰

12星座五月財運UP 魔羯未來看漲、這星座運勢正值顛峰
矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條
女子旅遊返家耳鳴嘔吐後暈倒 醫查出原因「再晚點就沒命」

女子旅遊返家耳鳴嘔吐後暈倒 醫查出原因「再晚點就沒命」
昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%