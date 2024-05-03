我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人好市多會員卡借路人竟惹官司 被抄家控3罪

疲弱就業報告重燃降息希望 道指大漲450點

臨床流程有疑義 賓州大醫院暫停肝臟移植

編譯周芳苑／即時報導
一名婦女患者在賓州大系統的「米爾頓·賀喜醫療中心」(Milton S. Hershey Medical Center)接受肝臟移植。(賓州大醫療系統官網)
一名婦女患者在賓州大系統的「米爾頓·賀喜醫療中心」(Milton S. Hershey Medical Center)接受肝臟移植。(賓州大醫療系統官網)

賓州州立大學醫療系統(Penn State Health)肝臟移植計畫重新受到全美領先器官移植監督組織肯定，但恢復資格不到半年， 賓州大系統日前宣布自願暫停「米爾頓·賀喜醫療中心」(Milton S. Hershey Medical Center)的肝臟移植。

賓州大稱，自願暫停是為了讓「器官共享聯合網」(United Network for Organ Sharing, UNOS)的代表進行績效審查。

賓州州立大學醫療系統和賓州州立大學醫學院發言人辛多(Barbara Schindo)書面聲明說，由於對臨床流程和文件擔憂而決定暫停計畫。

賓州州立大學醫療系統已分別通知63名在等候名單上和正接受等候名單評估的患者，另一方面積極與其他肝臟移植中心合作以撐過過渡期。

辛多說，重新啟動肝臟移植計畫以來，賓州州立大學醫療系統定期向UNOS提交臨床表現數據和其他訊息，以監測進展。

賓州州立大學健康系統將繼續為已在該中心接受肝臟移植的患者提供後續護理。

辛多說，該健康中心的腎臟、心臟、幹細胞和骨髓移植項目照常進行。

「器官取得和移植網」(Organ Procurement and Transplantation Network, OPTN)去年12月恢復賓州州立大學醫療系統「米爾頓·S赫爾希醫療中心」腎臟和肝臟移植的資格；該中心2022 年底因病患照護品質不佳，在遵守OPTN政策方面嚴重失誤而失去資格。

州衛生部門和聯邦醫療保險(Medicare)發現、並導致OPTN採取行動的問題包括：未向聯邦醫療保險等國家移植當局通報可能影響移植品質的人事變動、未分析五例新移植患者因併發症而須返回手術室或重新入院的案例、未告知兩名患者正在接受高風險器官。

賓州州立大學醫療系統2022年會員資格被降級，是OPTN自2006年以來對移植計畫所採取的最嚴厲行動。

賓州 聯邦醫療保險 併發症

上一則

自動緊急煞車 2029秋季新車強制安裝 估年減362起死亡車禍

下一則

巴爾的摩斷橋重建費估約19億美元 義建商Webuild遞件

延伸閱讀

注射過量致命胰島素 17名患者死亡 賓州殺人護士被判終身監禁

注射過量致命胰島素 17名患者死亡 賓州殺人護士被判終身監禁
消防隊員歧視居民 賓州郡府改善培訓

消防隊員歧視居民 賓州郡府改善培訓
賓州農場停業未發員工利潤 勞工部追討

賓州農場停業未發員工利潤 勞工部追討
不只爆肝…醫揭熬夜4大危害 「最嚴重恐洗腎」

不只爆肝…醫揭熬夜4大危害 「最嚴重恐洗腎」

熱門新聞

佛州房地產公司多托利集團創辦人多托利奉勸屋主不要做四件事，否則房子在一年內就會貶值。(Dotoli Group)

地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值

2024-04-27 13:10
一輛油罐車在95號州際公路康州路段發生車禍，引發大火。(擷自YouTube@Eyewitness New ABC 7NY)

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

2024-05-02 15:43
北卡羅來納州夏洛特郊區下午約2時發生槍擊事件，多名警察中槍。(擷自YouTube@WFMY News 2)

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

2024-04-29 19:06
沃爾瑪(Walmart)30日宣布，將關閉分布於6州的所有51間診所。圖為一家位於德州的沃爾瑪診所。(美聯社)

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

2024-04-30 09:38
台積電的美國員工掙扎於語言障礙、漫長工時，以及森嚴的上下體制。(路透)

工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通

2024-05-01 02:15
現年31歲的電子菸經銷售商凱斯托，20日在甘迺迪國際機場持單程機票準備飛往香港時，遭美國海關和紐約港務局人員逮捕。(密西根州馬科姆郡檢察官辦公室)

想潛逃？密西根州爆炸大樓業主買單程票飛香港 機場被捕

2024-04-27 20:26

超人氣

更多 >
68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交
12星座五月財運UP 魔羯未來看漲、這星座運勢正值顛峰

12星座五月財運UP 魔羯未來看漲、這星座運勢正值顛峰
矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條

矽谷華人媽為電動車充電 帶孩離開1小時…車上被放髒話字條
女子旅遊返家耳鳴嘔吐後暈倒 醫查出原因「再晚點就沒命」

女子旅遊返家耳鳴嘔吐後暈倒 醫查出原因「再晚點就沒命」
昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%