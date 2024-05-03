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川普媒體集團會計公司遭證管會指控大規模詐騙

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川普媒體集團會計公司遭證管會指控大規模詐騙

記者顏伶如／即時報導
證券管理委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)3日指控川普媒體科技集團(Trump Media & Technology Group)的獨立會計公司BF Borgers涉嫌大規模詐騙，運作方式彷彿「稽核騙局的製造廠」。路透
證券管理委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)3日指控川普媒體科技集團(Trump Media & Technology Group)的獨立會計公司BF Borgers涉嫌大規模詐騙，運作方式彷彿「稽核騙局的製造廠」。路透

證券管理委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)3日指控川普媒體科技集團(Trump Media & Technology Group)的獨立會計公司BF Borgers涉嫌大規模詐騙，運作方式彷彿「稽核騙局的製造廠」。證券管理委員會對BF Borgers開罰1400萬元，永久禁止BF Borgers在與證管會有關的業務繼續擔任會計任務，禁令立即生效。

有線電視新聞網(CNN)報導，證券管理委員會對BF Borgers會計事務所的指控當中，並未提及川普媒體科技集團涉及任何不法。

證券管理委員會指出，BF Borgers以「蓄意及制度疏失」捏造稽查文件，對客戶提供不實報告，謊稱幫客戶準備的資料符合會計法規標準。

證券管理委員會指出，BF Borgers在2021年1月到2023年6月之間從事大規模詐騙，導致1500筆證管會登錄資料受到影響，500多家上市公司受到波及。

報導指出，BF Borgers與負責人波爾吉斯(Benjamin Borgers)已同意繳交1400萬罰款。

證管會執行部(Division of Enforcement)主任葛瑞華爾(Gurbir Grewal)在新聞稿中表示：「波爾吉斯與他的稽核騙局的製造廠已經遭到永久勒令關閉。」

報導指出，證管會已經通知受到BF Borgers影響的上市公司必須另覓新的會計事務所。

川普媒體科技集團發言人狄凡恩(Shannon Devine)對CNN發表聲明表示：「川普媒體集團遵守證管會今天的命令，期待與新的會計夥伴展開合作。」川普媒體上市之前便與BF Borgers合作，川普媒體集團稽查委員會今年3月通過決議，聘請BF Borgers為集團上市後的會計公司。

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