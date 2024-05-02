華為匿名支持美國尖端研究 為競賽項目提供數百萬美元獎金

被美國列入黑名單的華為透過華盛頓特區的一家獨立基金會，為包括哈佛在內的美國大學提供資金，用於最尖端的研究。(路透)

被美國列入黑名單的中國電信設備巨擘華為 透過華盛頓特區的一家獨立基金會，為包括哈佛在內的美國大學提供資金，用於最尖端的研究。

知情人士透露，華為是Optica基金會主辦的一項研究型競賽的唯一資助者，該競賽自2022年啟動後已頒發數百萬美元獎金，吸引到世界各地科學家的數百份提案，其中包括禁止研究人員為華為工作的美國頂尖大學。Optica基金會是非營利專業協會Optica的分支機構，成員的光學研究與通訊、生物醫學診斷和雷射等技術有關。

彭博資訊報導，根據非公開文件，Optica基金會「毋需將華為列為競賽資金來源或項目贊助商」，本協議的存在和內容以及雙方之間的關係也應被視為機密訊息。這揭示了華為在保持國際研究資助領域領先地位而採取的策略。

Optica基金會官網列出11個「早期職涯獎和獎學金」的機會。除華為資助的競賽——每年頒發100萬美元獎金，是該網站排名第二高現金獎的20倍——其他競賽都會列出個人和企業贊助者。

部分申請人、大學管理人員及一位競賽評委，直至被記者告知後才曉得華為是贊助人。

華為發言人表示，華為與Optica基金會創建這項競賽，是為了支持全球研究並促進學術交流。華為的名字被保密是為了不讓競賽被視作宣傳活動，並無惡意。

Optica執行長Liz Rogan發聲明表示，一些基金會的捐贈者希望保持匿名，也有美國捐贈者這樣做，「並沒有不尋常之處」。她說，華為的捐贈通過外部法律顧問的審查，並獲得基金會董事會的批准。

Optica基金會的2023年報在「最大捐贈者」的部分提到了華為，這類捐贈者自該組織20多年前成立以來總計捐款逾100萬美元。美國科技巨擘Google 和Meta Platforms位列捐贈額次高的公司，捐贈金額不低於20萬美元。具體捐款時間、用途和數額未予說明。