華為匿名支持美國尖端研究 為競賽項目提供數百萬美元獎金
被美國列入黑名單的中國電信設備巨擘華為透過華盛頓特區的一家獨立基金會，為包括哈佛在內的美國大學提供資金，用於最尖端的研究。
知情人士透露，華為是Optica基金會主辦的一項研究型競賽的唯一資助者，該競賽自2022年啟動後已頒發數百萬美元獎金，吸引到世界各地科學家的數百份提案，其中包括禁止研究人員為華為工作的美國頂尖大學。Optica基金會是非營利專業協會Optica的分支機構，成員的光學研究與通訊、生物醫學診斷和雷射等技術有關。
彭博資訊報導，根據非公開文件，Optica基金會「毋需將華為列為競賽資金來源或項目贊助商」，本協議的存在和內容以及雙方之間的關係也應被視為機密訊息。這揭示了華為在保持國際研究資助領域領先地位而採取的策略。
Optica基金會官網列出11個「早期職涯獎和獎學金」的機會。除華為資助的競賽——每年頒發100萬美元獎金，是該網站排名第二高現金獎的20倍——其他競賽都會列出個人和企業贊助者。
部分申請人、大學管理人員及一位競賽評委，直至被記者告知後才曉得華為是贊助人。
華為發言人表示，華為與Optica基金會創建這項競賽，是為了支持全球研究並促進學術交流。華為的名字被保密是為了不讓競賽被視作宣傳活動，並無惡意。
Optica執行長Liz Rogan發聲明表示，一些基金會的捐贈者希望保持匿名，也有美國捐贈者這樣做，「並沒有不尋常之處」。她說，華為的捐贈通過外部法律顧問的審查，並獲得基金會董事會的批准。
Optica基金會的2023年報在「最大捐贈者」的部分提到了華為，這類捐贈者自該組織20多年前成立以來總計捐款逾100萬美元。美國科技巨擘Google和Meta Platforms位列捐贈額次高的公司，捐贈金額不低於20萬美元。具體捐款時間、用途和數額未予說明。
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