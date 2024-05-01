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佛州墮胎禁令上路 賀錦麗把限縮墮胎責任指向川普

妊娠6周後禁墮胎 佛州能從喬州學到什麼？

記者顏伶如／即時報導
佛州禁止妊娠6周後墮胎，喬治亞州前例能為佛羅里達州提供的教訓就是，禁止墮胎令生效之後將充滿複雜。圖為佛州一名治療不孕症的醫師。(美聯社)
佛州禁止妊娠6周後墮胎，喬治亞州前例能為佛羅里達州提供的教訓就是，禁止墮胎令生效之後將充滿複雜。圖為佛州一名治療不孕症的醫師。(美聯社)

華爾街日報1日報導，喬治亞州前例能為佛羅里達州提供的教訓就是，禁止墮胎令生效之後將充滿複雜：墮胎案件雖然整體減少，但婦女如果盡快行動，還是有辦法墮胎，墮胎診所現已恢復忙碌，只不過醫師與患者同樣有著不確定感。

喬治亞州2022年剛禁止妊娠六周墮胎時，女權婦女健康中心(Feminist Women's Health Center)的墮胎婦女人數驟減，印證了墮胎權倡議人士直指新法恐將導致全面禁止墮胎的預言。報導指出，但健康中心歷經禁止墮胎令實施初期的震撼之後，掛號人數就逐漸回升。

上個月裡，某個氣候暖和的一天，位於亞特蘭大郊區的女權婦女健康中心，忙碌狀況就像以前一樣。健康中心每周三天為婦女墮胎，每天為30名婦女看診。為了因應掛號需求，健康中心最近宣布每周四天為婦女墮胎。

女權婦女健康中心執行主任傑克森(Kwajelyn Jackson)說，禁止妊娠六周墮胎並不是全面禁止墮胎。她說，健康中心在新法的限制之下，還是有辦法為數以千計婦女提供服務。

佛州禁止墮胎新法1日生效，讓美國南部的墮胎禁令焦慮感再度提高。自從兩年前最高法院推翻保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)以來，墮胎權在南部地區受到越來越多限制。

報導指出，十多州已經立法禁止所有妊娠期間的墮胎，但妊娠六周左右的墮胎禁令則較少見，一般民眾也較不了解。俗稱「心跳法」(heartbeat laws)的法律規定，一旦能夠偵測到胎兒心跳就禁止進行墮胎手術，期間大約為妊娠六周之際。

喬州為例，禁止妊娠六州墮胎新法上路後，墮胎案例比新法實施之前減少一半。「羅訴韋德案」遭到推翻之前，禁止墮胎期間是從胚胎可於子宮之外獨立生存(fetal viability)之後開始，大約在妊娠23周左右。

報導指出，研究結果與診所人員指出，妊娠六周便禁止墮胎的喬州新法，讓許多婦女對於是否懷孕提高警覺，更常前往診所看診。女權婦女健康中心工作人員說，有婦女月經晚來一天，或者出現嘔吐等疑似懷孕症狀時便打電話到診所詢問；診所為絕大婦女提供墮胎藥丸，同時也進行墮胎手術。

墮胎 喬州 喬治亞州

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