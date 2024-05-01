佛州墮胎禁令今上路 賀錦麗把限縮墮胎責任指向川普

副總統賀錦麗。(路透資料照)

佛羅里達州禁止妊娠六周墮胎 新法今天(1日)上路，有線電視新聞網(CNN)報導，副總統賀錦麗將在佛州 傑克遜維爾(Jacksonville)造勢活動發表演說，將全國各地紛紛限縮婦女墮胎的責任指向前總統川普 ，並以「川普墮胎禁令」(Trump abortion ban)為佛州新法定調。

根據CNN預先取得講稿，賀錦麗在演說中將把最高法院2022年推翻保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，以及「羅訴韋德案」推翻後某些州陸續立法限縮墮胎的責任都歸咎於川普，類似佛州的禁止墮胎令使得醫療從業人員面臨遭到刑事起訴的風險。

根據講稿，賀錦麗指出，5月1日零時過後，另一道「川普墮胎禁令」開始在佛州生效。她說：「這道禁令適用於許多根本不知道自己已經懷孕的婦女，由此可見草擬法案的極端主義份子完全不明白婦女的身體狀況，或者他們根本不在乎。」

被問到婦女在禁止墮胎州因為墮胎而受到懲罰是否良心過得去，川普接受最新一期「時代」雜誌(Time)專訪時回答：「我沒必要良心過得去或過不去。」他表示，各州可以自行決定，因此是看州政府良心是否過得去或過不去，而不是問我。」

賀錦麗將對川普這段訪問內容做出回應，在演講中說，川普執政之下，婦女將遭到政府監控及懲罰，「拜登總統跟我的看法則不一樣，我們相信婦女與醫師之間的決定，不容政治人物插手。」

報導分析，白宮以及拜登競選團隊強調保障婦女墮胎權，賀錦麗擔任先鋒角色；拜登顧問希望炒熱墮胎議題能為今年大選發揮催票效果，讓民主黨在佛州提高勝算。2016年與2020年總統大選，川普在佛州兩度獲勝。

CNN分析，拜登競選團隊密切關注發展迅速、佛州人口最大城市傑克遜維爾，從1976年卡特總統(Jimmy Carter)贏得大選以來，民主黨候選人再也不曾在傑克遜維爾所在地杜瓦爾郡(Duval County)勝出，直到2020年拜登才在杜瓦爾郡贏過川普。民主黨陣營希望非洲裔選票大力相挺、郊區婦女票拒投川普的杜瓦爾郡的勝利模式前例，今年大選能在全國各地搖擺州複製。