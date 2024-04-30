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華郵稱印度涉錫克教領袖暗殺陰謀 白宮：嚴肅看待

中央社華盛頓29日綜合外電報導
美國當局去年11月曾表示，一名印度政府官員主導謀殺潘努恩（Gurpatwant Singh Pannun，圖）的陰謀。錫克教分離主義人士潘努恩擁有美國、加拿大雙重國籍。美聯社
美國當局去年11月曾表示，一名印度政府官員主導謀殺潘努恩（Gurpatwant Singh Pannun，圖）的陰謀。錫克教分離主義人士潘努恩擁有美國、加拿大雙重國籍。美聯社

美國「華盛頓郵報」報導，發生在加拿大、美國的錫克教領袖暗殺陰謀與印度情報部門有關。白宮今天表示，針對報導內容予以嚴肅看待。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，印度情報部門一名官員直接參與暗殺一名美國公民未遂的計畫，暗殺對象為在美國最直言不諱批評印度總理莫迪（Narendra Modi）人士之一。報導指出，該名官員還涉及去年6月在加拿大槍殺一名錫克教分離主義運動人士致死的事件。

印度外交部表示，華郵於印度仍在調查同時，「對一起嚴重事件進行不必要而且毫無根據的指摘」。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）在聲明中說：「對此事進行臆測而且不負責任評論沒有幫助。」

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）告訴記者：「這是一起嚴重事件，我們予以非常、非常嚴肅看待。」

美國當局去年11月曾表示，一名印度政府官員主導謀殺潘努恩（Gurpatwant Singh Pannun）的陰謀。錫克教分離主義人士潘努恩擁有美國、加拿大雙重國籍。

印度對於官員遭到牽連一事表達憂心，並與這宗陰謀劃清界線，表示將對美方疑慮展開正式調查，會根據去年11月18日成立的專家小組所作調查結果採取「必要的後續行動」。

潘努恩是「錫克教徒追求正義」（Sikhs for Justice）組織領導人，印度於2019年以參與極端主義活動為由，將這個組織歸類為「非法社團」，隔年將潘努恩列為「個別恐怖主義分子」。

對印度和美國拜登政府而言，這個議題十分微妙。中國日益強大令兩國同感憂心，並且試圖建立更緊密關係。

而就在美國這起陰謀傳出之前兩個月，加拿大才表示，另一名錫克教分離主義人士尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）去年6月在溫哥華郊外遭到謀殺，正就印度特務可能與此有關的「可信指控」展開調查。

印度對於加拿大政府的指控予以強烈否認。

印度 加拿大 白宮

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