我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想潛逃？密西根州爆炸大樓業主買單程票飛香港 機場被捕

宣揚台灣文化 「3月瘋媽祖」工作坊法拉盛登場

挺加薩示威延燒 喬治華盛頓大學要求驅離抗議學生 警方拒絕清場

中央社／華盛頓27日電
美國大學生挺加薩示威延燒，近600名示威者被捕。距白宮5個街區的喬治華盛頓大學有人紮營抗議，美媒引述知情員警指出，警方憂心對和平抗議者採取行動的觀感，拒絕校方的「清場」要求。（美聯社）
美國大學生挺加薩示威延燒，近600名示威者被捕。距白宮5個街區的喬治華盛頓大學有人紮營抗議，美媒引述知情員警指出，警方憂心對和平抗議者採取行動的觀感，拒絕校方的「清場」要求。（美聯社）

美國大學生挺加薩示威延燒，近600名示威者被捕。距白宮5個街區的喬治華盛頓大學（George Washington University）有人紮營抗議，美媒引述知情員警指出，警方憂心對和平抗議者採取行動的觀感，拒絕校方的「清場」要求。

「華盛頓郵報」（Washington Post）昨天報導，員警於凌晨3時左右集結，準備進入喬治華盛頓大學學生紮營抗議地點，但華盛頓特區大都會警察局及市政府高階人員下令停止行動。

示威者人數不多，以和平方式表達加薩即刻停火、校方應自與以色列有關的公司撤資等訴求。市長辦公室官員告訴校方，他們希望避免在全國電視螢幕上出現警察及示威者直接衝突的畫面。截稿前，警方未逮捕任何校內抗議人士。校警則在抗議地點架起路障，不准再有人加入。

由於事涉敏感的警察行動，要求匿名的市政府官員對華郵表示，他們沒打算要馬上清場，但如果示威者開始鼓吹或實施暴力，或激進團體加入抗議陣營，狀況可能會改變。

喬治華盛頓大學未回覆媒體對校方是否與執法單位討論清場的提問，僅於聲明中表示：「在示威者多次拒絕撤至他處的指示後，校警請特區警察局提供額外支援，以採取謹慎有序的方式確保我們社區所有成員的安全。」

報導說，華盛頓警方就警方與校方的討論不予置評，目前不清楚他們在準備進入抗議地點時，考慮使用什麼策略。

處理示威活動是特區警察工作之一，他們通常會試圖說服示威者自行離去，但也可使用具攻擊性的手段，穿上防暴裝備以強行驅散大批人潮。到目前為止，警方在抗議現場附近保持低調。

華府智庫「警方執法研究論壇」（Police Executive Research Forum）執行董事韋克斯勒（Chuck Wexler）為執法機構提供建議。他表示，警方很少拒絕大學驅離示威者的要求，因為校園屬私人土地。其他大學校園的挺加薩行動中，警察有時會與示威者發生衝突，或逮捕抗議人士。

但韋克斯勒說，大學應該向警方提出「令人信服的理由」，讓他們進行干預，而華盛頓特區警方似乎採取觀望態度。

他說，如果這些是和平示威者，而警察局說，「我們會守在這裡。不會離開，我們只是說目前沒看到進入（校園）的必要性」，那就沒關係。

這波校園反戰、支持巴勒斯坦示威蔓延，波士頓執法人員對試圖形成人牆的示威者採取行動。雙方激烈衝突，警方通報至少有4名員警受傷，愛默生學院（Emerson College）則有多名學生表示被推倒在地。

加州的執法人員試圖驅散校園內的帳篷營地，與抗議者衝突，最終逮捕90多人。

亞特蘭大警方表示，警方在艾莫瑞大學 （Emory University）與示威者對峙時使用化學刺激物質；德州身著防暴裝備的州警在州長指示下拘留數十名抗議者。

在華盛頓特區，抗議人士在私立大學內示威，由於沒有犯罪行為，警方表示需要校方開口，他們才能在校內行動。為此，校方必須宣布拒絕離開的示威者為非法入侵，或列舉其他可能的罪行。

華盛頓特區員警在談到不驅離喬治華盛頓大學示威者的決定時表示，他們想起2020年6月，當時大多數和平抗議者被警察以警棍及化學刺激物質強行驅離拉法葉廣場（Lafayette Square），成為全國性新聞。

26日下午，喬治華盛頓大學的示威人數已減少到約30幾人。校方警告留下的學生，他們可能面臨暫時停學或禁入校園。

學生會主席蓋斯馬爾（Arielle Geismar） 發布聲明，呼籲校方勿以要求校警或華盛頓特區警察強行驅逐學生的方式使用暴力。

蓋斯馬爾說：「全國學生在遭強行驅離的過程中，都受到殘酷的對待及傷害。我非常擔心學生的安全。」

至今，從常春藤聯盟（Ivy League）名校到州立大學至少有50所院校出現紮營示威。根據彭博（Bloomberg News）等美國媒體統計，截至26日有近600人因校園示威被捕。

加薩 大都會 加州

上一則

想潛逃？密西根州爆炸大樓業主買單程票飛香港 機場被捕

延伸閱讀

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬
挺巴示威 蔓延至華府、芝城校園

挺巴示威 蔓延至華府、芝城校園
員工四肢被碾、遭截肢還釀1死 馬斯克旗下SpaceX工傷率超過業界平均

員工四肢被碾、遭截肢還釀1死 馬斯克旗下SpaceX工傷率超過業界平均
最高院推翻「羅訴韋德案」後 急診室頻拒孕婦

最高院推翻「羅訴韋德案」後 急診室頻拒孕婦

熱門新聞

在太空飛行46年的旅行者1號探測器，因故障與地球斷訊數月，23日經遙控修復，NASA再度收到它傳回的數據，它單向傳輸一次訊號需要22.5小時，是目前飛行最遠的太空探測器。（圖片取自NASA）

斷訊5個月「旅行家1號」復活 46歲最遠太空船傳回訊號

2024-04-23 22:10
亞利桑納州的BASIS Peoria高中登全美最佳公立高中。(BASIC Peoria臉書)

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

2024-04-23 12:17
華盛頓州亞裔婦產科醫生謝武林((Vulihn Ta，音譯)。(擷自LinkedIn)

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

2024-04-21 16:01
國會即將通過封禁TikTok法案。一名男子上周在紐約市庭審川普的法院外，舉牌「釋放TikTok」，試圖引起注意。(美聯社)

為何美國要逼TikTok脫中？分析：演算法是關鍵

2024-04-20 20:02
圖為2015年加州貝克斯菲油田的抽油機。(美聯社資料照)

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

2024-04-25 10:56
雖然社安碼已經倒背如流，有些時候還是需要出示社會安全卡(Social Security card)紙本證件。（路透）

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

2024-04-19 11:33

超人氣

更多 >
3生肖不管愛多深 分手絕對「六親不認」

3生肖不管愛多深 分手絕對「六親不認」
日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產
地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值

地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值
千元護膚臉上布滿針眼、出血點 華女怨：被毀容

千元護膚臉上布滿針眼、出血點 華女怨：被毀容
全美擁32分行 共和第一銀行成今年首間關門銀行

全美擁32分行 共和第一銀行成今年首間關門銀行