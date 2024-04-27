我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想潛逃？密西根州爆炸大樓業主買單程票飛香港 機場被捕

宣揚台灣文化 「3月瘋媽祖」工作坊法拉盛登場

想潛逃？密西根州爆炸大樓業主買單程票飛香港 機場被捕

記者胡玉立／即時報導
現年31歲的電子菸經銷售商凱斯托，20日在甘迺迪國際機場持單程機票準備飛往香港時，遭美國海關和紐約港務局人員逮捕。(密西根州馬科姆郡檢察官辦公室)
現年31歲的電子菸經銷售商凱斯托，20日在甘迺迪國際機場持單程機票準備飛往香港時，遭美國海關和紐約港務局人員逮捕。(密西根州馬科姆郡檢察官辦公室)

底特律市郊區一家電子菸經銷商在今年3月發生倉庫爆炸案，導致一人死亡後，公司負責人20日在甘迺迪國際機場持單程機票準備飛往香港時，遭美國海關和紐約港務局人員逮捕。現年31歲的電子菸商凱斯托(Noor Noel Kestou)24日被押回密西根州，25日因過失殺人罪被提審。

當局表示，他們是在20日獲悉凱斯托試圖前往香港時，在機場將他攔截的。「我們不知道他的最終目的為何，」密州馬科姆郡(Macomb County)檢察官盧西多(Peter Lucido)26日向媒體表示，「他是不是想帶著妻兒遠離美國？沒人有水晶球可以判定誰有潛逃風險。」

但盧西多也說：「作為這家企業的老闆，凱斯托從一開始就是嫌疑人；任何公司負責人如果發生類似的事情，都必須被視為嫌疑人」。

凱斯托是一家名為Goo的電子菸經銷商，店面位於克林頓鎮(Clinton Township)的一棟大樓。3月4日該大樓發生火災和爆炸時，現場存放超過10萬支電子菸筆。

當局表示，火災和爆炸發生前，有一卡車丁烷罐送抵大樓；爆炸讓丁烷罐最遠衝升至二哩外；19歲的索爾特(Turner Lee Salter)不幸在距離約四分之一哩處被爆炸拋向空中的一氧化二氮罐擊中；索爾特後來去世。

克林頓鎮消防隊長鄧肯(Tim Duncan)表示，起火原因尚未確定，但調查人員認為大火是從大樓西南角開始。盧西多表示，根據案件資訊和證據，他的辦公室目前決定提出的最高指控是非蓄意殺人罪。

凱斯托在繳納50萬元保釋金後已經獲釋。盧西多表示，當局已扣下他的護照，保釋條件是凱斯托必須戴上GPS束縛。下一場聽證訂5月7日在克林頓鎮地方法院舉行。

底特律郊區克林頓鎮一家電子菸經銷商3月發生倉庫爆炸案，導致一人死亡。(美聯社)
底特律郊區克林頓鎮一家電子菸經銷商3月發生倉庫爆炸案，導致一人死亡。(美聯社)

香港 密西根州

上一則

禽流感蔓延至科羅拉多州 美檢驗顯示殺菌乳安全

下一則

挺加薩示威延燒 喬治華盛頓大學要求驅離抗議學生 警方拒絕清場

延伸閱讀

金山空置寫字樓一折甩賣 650萬成交

金山空置寫字樓一折甩賣 650萬成交
舊金山空置寫字樓 一折甩賣

舊金山空置寫字樓 一折甩賣
紐約州詐欺案／法官裁定 禁州檢長沒收川普資產

紐約州詐欺案／法官裁定 禁州檢長沒收川普資產
密西根州酒駕婦撞生日派對 兩童死15傷

密西根州酒駕婦撞生日派對 兩童死15傷

熱門新聞

在太空飛行46年的旅行者1號探測器，因故障與地球斷訊數月，23日經遙控修復，NASA再度收到它傳回的數據，它單向傳輸一次訊號需要22.5小時，是目前飛行最遠的太空探測器。（圖片取自NASA）

斷訊5個月「旅行家1號」復活 46歲最遠太空船傳回訊號

2024-04-23 22:10
亞利桑納州的BASIS Peoria高中登全美最佳公立高中。(BASIC Peoria臉書)

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

2024-04-23 12:17
華盛頓州亞裔婦產科醫生謝武林((Vulihn Ta，音譯)。(擷自LinkedIn)

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

2024-04-21 16:01
國會即將通過封禁TikTok法案。一名男子上周在紐約市庭審川普的法院外，舉牌「釋放TikTok」，試圖引起注意。(美聯社)

為何美國要逼TikTok脫中？分析：演算法是關鍵

2024-04-20 20:02
圖為2015年加州貝克斯菲油田的抽油機。(美聯社資料照)

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

2024-04-25 10:56
雖然社安碼已經倒背如流，有些時候還是需要出示社會安全卡(Social Security card)紙本證件。（路透）

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

2024-04-19 11:33

超人氣

更多 >
3生肖不管愛多深 分手絕對「六親不認」

3生肖不管愛多深 分手絕對「六親不認」
日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產

日本正露丸檢測報告造假30年 製藥商遭勒令停產
地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值

地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值
千元護膚臉上布滿針眼、出血點 華女怨：被毀容

千元護膚臉上布滿針眼、出血點 華女怨：被毀容
全美擁32分行 共和第一銀行成今年首間關門銀行

全美擁32分行 共和第一銀行成今年首間關門銀行