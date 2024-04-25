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「極嚴重不當裁決」好萊塢大亨溫斯坦性侵定罪被推翻

記者胡玉立／即時報導
前好萊塢製片人溫斯坦因性虐待案被判23年刑期，紐約州終審法院25日推翻原判決，發回再審，被視為對#MeToo運動一大打擊。（美聯社）
前好萊塢製片人溫斯坦因性虐待案被判23年刑期，紐約州終審法院25日推翻原判決，發回再審，被視為對#MeToo運動一大打擊。（美聯社）

好萊塢前著名製片人溫斯坦（Harvey Weinstein）2020年的性侵罪定罪判決，25日遭紐約州終審法院推翻，法官以4-3表決結果，發回下級法院再審。

紐約州終審法院 發回下級法院再審

紐約州終審法院（Court of Appeals）推翻該項在#MeToo時代具重大意義的裁決，理由是：當年主審法官有「高度偏見」和「濫用司法自由裁量權」，做出「極嚴重」的不當裁決，其中包括允許檢方傳喚數名與該案無直接關連的女性證人出庭作證。

溫斯坦喜極而泣 另涉性侵案仍坐牢

現年72歲的溫斯坦將繼續坐牢，因為他2022年在洛杉磯被判犯下另一起性侵罪。溫斯坦發言人恩格邁爾(Juda Engelmayer)向每日郵報（DailyMail.com）表示，溫斯坦在獄中獲知紐約判決被推翻後，「喜極而泣」，「他很高興終於有人肯聽他的了」。

溫斯坦辯護律師艾達拉(Arthur Aidala)說，他的當事人在紐約莫霍克監獄（Mohawk Correctional Facility）服刑四年，25日獲知 「好消息」後與他通話時，「說了無數次『謝謝』」。艾達拉稱讚紐約州終審法院裁決是「美國偉大的一天」。

#MeToo運動再度受挫 受害者憤怒 

美聯社指出，2017年起指控溫斯坦性侵案例大量浮現，美國開始反思權力人物不當性行為；紐約州終審法院裁決對#MeToo運動是個打擊。但#MeToo倡議者指出，該裁決是基於法律技術細節，並不是對溫斯坦行為的姑息；之前的審判已不可逆地改變世人面對性侵的態度與文化。但曾作證的受害者紛表憤怒。

曼哈頓地區檢察官辦公室表示打算再審溫斯坦，至少一名原告表示將再次出庭作證。

溫斯坦2020年在紐約州被判23年刑期。終審法院指下級法院錯誤接受了涉案前未經控罪的性行為證詞，稱那是「高度偏見」和「濫用司法自由裁量權」。

法官以4比3推翻原判決後，法官辛加斯（Madeline Singas）在異議意見中尖銳寫道，「推翻性暴力案有罪判決是令人不安的趨勢，上訴法院正在延續此趨勢」，如此裁決是「以女性利益和安全為代價」。

溫斯坦定罪逆轉，是#MeToo運動過去兩年來的第二次重大挫折。賓州法院推翻喜劇影星「天才老爹」比爾‧柯斯比(Bill Cosby)性侵定罪判決後，聯邦最高法院也拒絕受理上訴。

溫斯坦因2006年對一名電視電影製作助理強行口交、2013年侵犯一名女演員，2020年被判性侵定罪。他的洛杉磯案件被判16年徒刑。溫斯坦律師預料紐約州最新裁決將對他的洛杉磯性侵罪上訴案產生重大影響；該案辯論訂5月20日結束。

溫斯坦的律師艾達拉(中)表示，溫斯坦對判決逆轉連聲道謝，喜極而泣。（歐新社）
溫斯坦的律師艾達拉(中)表示，溫斯坦對判決逆轉連聲道謝，喜極而泣。（歐新社）

紐約州 洛杉磯 監獄

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