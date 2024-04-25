「極嚴重不當裁決」好萊塢大亨溫斯坦性侵定罪被推翻

前好萊塢製片人溫斯坦因性虐待案被判23年刑期，紐約州終審法院25日推翻原判決，發回再審，被視為對#MeToo運動一大打擊。（美聯社）

好萊塢前著名製片人溫斯坦（Harvey Weinstein）2020年的性侵罪定罪判決，25日遭紐約州 終審法院推翻，法官以4-3表決結果，發回下級法院再審。

紐約州終審法院 發回下級法院再審

紐約州終審法院（Court of Appeals）推翻該項在#MeToo時代具重大意義的裁決，理由是：當年主審法官有「高度偏見」和「濫用司法自由裁量權」，做出「極嚴重」的不當裁決，其中包括允許檢方傳喚數名與該案無直接關連的女性證人出庭作證。

溫斯坦喜極而泣 另涉性侵案仍坐牢

現年72歲的溫斯坦將繼續坐牢，因為他2022年在洛杉磯 被判犯下另一起性侵罪。溫斯坦發言人恩格邁爾(Juda Engelmayer)向每日郵報（DailyMail.com）表示，溫斯坦在獄中獲知紐約判決被推翻後，「喜極而泣」，「他很高興終於有人肯聽他的了」。

溫斯坦辯護律師艾達拉(Arthur Aidala)說，他的當事人在紐約莫霍克監獄 （Mohawk Correctional Facility）服刑四年，25日獲知 「好消息」後與他通話時，「說了無數次『謝謝』」。艾達拉稱讚紐約州終審法院裁決是「美國偉大的一天」。

#MeToo運動再度受挫 受害者憤怒

美聯社指出，2017年起指控溫斯坦性侵案例大量浮現，美國開始反思權力人物不當性行為；紐約州終審法院裁決對#MeToo運動是個打擊。但#MeToo倡議者指出，該裁決是基於法律技術細節，並不是對溫斯坦行為的姑息；之前的審判已不可逆地改變世人面對性侵的態度與文化。但曾作證的受害者紛表憤怒。

曼哈頓地區檢察官辦公室表示打算再審溫斯坦，至少一名原告表示將再次出庭作證。

溫斯坦2020年在紐約州被判23年刑期。終審法院指下級法院錯誤接受了涉案前未經控罪的性行為證詞，稱那是「高度偏見」和「濫用司法自由裁量權」。

法官以4比3推翻原判決後，法官辛加斯（Madeline Singas）在異議意見中尖銳寫道，「推翻性暴力案有罪判決是令人不安的趨勢，上訴法院正在延續此趨勢」，如此裁決是「以女性利益和安全為代價」。

溫斯坦定罪逆轉，是#MeToo運動過去兩年來的第二次重大挫折。賓州法院推翻喜劇影星「天才老爹」比爾‧柯斯比(Bill Cosby)性侵定罪判決後，聯邦最高法院也拒絕受理上訴。