紐時：拜登環保新規實施後剩餘燃煤電廠2040年前將關閉

圖為北卡州Mooresville的馬歇爾蒸汽站燃煤電廠。美聯社

紐約時報 25日報導，拜登政府環保新規上路後，目前仍在使用的燃煤發電廠估計到了2040年都將關閉。報導指出，全美各種電力來源當中，燃煤電廠污染問題最為嚴重，環境保護署(Environmental Protection Agency，EPA)針對燃煤電廠有毒物質、地球暖化廢氣排放祭出打擊措施。

報導指出，數十年來發電產業都遵守環保規定，但業界人士說，新版規定相當嚴格，幾乎不可能達標，目前並沒有科技足以讓燃煤電廠煙囪的二氧化碳排放能大量降低至符合新規要求，即使有技術可用則耗資可觀，最便宜的因應之道就是直接將全國僅剩的200座燃煤電廠關閉。

根據新規，打算營運到2039年以後的燃煤電廠，都必須在2032年之前降低90%的溫室氣體排放量，計畫在2039年之前就會關閉的燃煤電廠，則要在2030年前降低16%溫室氣體排放量。2032年之前就會退役的燃煤電廠則可不受新規規範。

紐約時報分析，美國各地仍在運作的燃煤電廠普遍老舊，許多設施可能在改進排放標準之前就先行關閉。過去十年已有200多座燃煤電廠關廠，仍在運作的燃煤電廠平均歷史將近50年，美國燃煤電廠平均營運壽命則為60年。

美國能源情報署(U.S. Energy Information Administration)指出，目前仍在運作的200座燃煤電廠當中，大約25%預計未來5年內退役。

全美各地都有燃煤電廠仍在運作中，電廠數目較多的地區包括賓州、德州、印地安納州、懷俄明州 、肯塔基州、西維吉尼亞州 以及愛阿華州。

美國能源情報署統計顯示，2023年燃煤發電占全美電力生產16.2%，包括風力、太陽能、水力、生物能源(biomass)與地熱在內的各種可再生能源(renewable energy)則占21.4%。