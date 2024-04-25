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全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

記者顏伶如／即時報導
圖為2015年加州貝克斯菲油田的抽油機。(美聯社資料照)
圖為2015年加州貝克斯菲油田的抽油機。(美聯社資料照)

美國肺臟學會(American Lung Association)24日公布2024年「空氣狀況報告」(State of the Air)指出，若以環境保護署(Environmental Protection Agency，EPA)更新後標準為基準，全美累計9000多萬人所居住的119個郡縣，全年微粒污染(particle pollution)檢測指數都不及格；全年空氣污染最嚴重的25個城市當中，加州貝克斯菲(Bakersfield)排名第一。

報告指出，平均每10名美國人當中，將近4人居住地點空氣污染狀況糟糕到有危險健康之虞。美國肺臟學會從2000以來每年公布「空氣狀況報告」，今年報告的分析資料來自環保署2020年、2021年及2022年統計數據。

今年報告顯示，過去三年期間，大約1億3100萬美國民眾呼吸著有害健康的空氣，曝露於有毒及具有潛在致命風險的污染源底下，與2023年報告的人數相比，增加約10%。報告結論指出，少數族裔受到空污影響的環境衝擊尤其重大。

根據環保署統計，自從「清淨空氣法」(Clean Air Act)1970年通過立法以來，六種最常見的空氣污染源減少約78%。不過，專家指出，雖然訂有規定，氣候變遷卻導致空氣品質更難管控，許多地區氣溫大幅升高、長期乾旱或者發生規模空前的山林大火，讓空氣品質因此惡化。

美國肺臟學會在今年報告裡列出全年空氣污染最嚴重的25個城市，前五名依次為：加州貝克斯菲、加州維沙利亞(Visalia)、加州佛萊斯諾-瑪德瑞拉-漢福特(Fresno-Madera-Hanford)、俄勒岡州尤金-春田(Eugene-Springfield)、加州聖荷西-舊金山-奧克蘭(San Jose-San Francisco-Oakland)

加州 檢測 氣候變遷

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