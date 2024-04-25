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涉2020假選舉人陰謀案 川普幕僚遭起訴 包括朱利安尼

中央社洛杉磯24日綜合外電報導
亞利桑那州檢察長今天起訴18名涉嫌參與假選舉人陰謀人士，川普律師朱利安尼是其中1人。（路透）
亞利桑那州檢察長今天起訴18名涉嫌參與假選舉人陰謀人士，川普律師朱利安尼是其中1人。（路透）

美國2020大選據傳爆發假選舉人陰謀案，企圖推翻選舉結果，亞利桑那州檢察長今天表示，該州起訴18名涉嫌參與假選舉人陰謀人士。華盛頓郵報披露，川普律師朱利安尼是其中1人。

法新社報導，亞利桑那州檢察長梅斯（Kris Mayes）表示，大陪審團決定起訴11名地方共和黨人，包括前亞利桑那州共和黨黨主席，以及州的其他7名共和黨人，在所有文件送達前，這些人的姓名都被塗去。

根據華盛頓郵報（Washington Post），這7人包括前川普白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）、律師艾里斯（Jenna Ellis）和伊斯特曼（John Eastman），以及川普競選顧問艾普斯汀（Boris Epshteyn）與川普的私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）。

根據華郵報導，川普本人未被起訴，但被列為「不予起訴的共謀者」。

美國2020年總統大選，民主黨候選人拜登以僅1萬票的差距拿下亞利桑那州，許多共和黨官員雖未提出證據卻堅稱選舉舞弊，聲稱川普才是真正勝選者。

代表該州勝選候選人的選舉人選後簽下官方文件遞交國會。儘管川普在亞利桑那州敗選，他的代表簽下的文件仍稱川普勝選。

這項假選舉人策略，據說是阻撓國會2021年1月6日認證拜登勝選陰謀的一部分。

美國4州起訴了該州企圖組成「替代選舉人」名單的人。除亞利桑那州外，還有密西根州、喬治亞州和內華達州。

梅多斯、艾里斯、伊斯特曼、艾普斯汀4人和川普目前皆遭喬治亞州起訴。這可能是川普目前面臨的4起刑事訴訟中最具爆炸性的一起。

儘管川普2020年在密西根州敗選，他的選舉人代表仍簽下宣布他勝選的文件。

2023年7月，密西根州檢察長對這16人提出告訴。

其中15人自認無罪，其餘1人同意和檢方合作，以換取檢方撤回告訴。

本案一名調查員今天在初步聽審中作證，除這16人遭起訴外，還有其他多人參與卻未遭起訴。

密西根當地媒體報導，在被問到共謀者是否包括川普及其多位助理時，特別探員夏克（Howard Shock）回答「是的」。

梅多斯和朱利安尼在喬治亞州假選舉人陰謀案中都遭到起訴。

根據美國司法傳統，共謀者除非遭刑事起訴，否則不會公開其姓名。

川普 共和黨 喬治亞州

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