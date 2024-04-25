華郵：環保署打擊發電廠污染新規 勢必面臨紅州提告

環保署25日推出旨在降低全國各地發電廠空氣、水源污染及地球暖化氣體排放的新規，能源產業面臨重大影響。圖為位於北卡羅來納州的馬歇爾蒸汽站燃煤發電廠。(美聯社)

華盛頓郵報報導，環境保護署(Environmental Protection Agency，EPA)25日將推出旨在降低全國各地發電廠空氣、水源污染及地球暖化氣體排放的新規，全面上路實施後能源產業面臨重大影響；然而，法規生效之前，勢必要先通過紅州發起的訴訟考驗，最高法院對擴大環保規範存疑，使得共和黨 執政州檢察長勇於提出司法挑戰。

發電產業是全國規模排名第二的氣候變遷 因素，與發電廠有關的空氣污染與多項健康問題有關。環保署新規重點之一便是限制新建天然氣電廠與現有燃煤電廠的溫室氣體排放量。

環保署新規第二個重點為減少全國燃煤電廠煙囪的汞排放與其他有毒污染，汞是具有強大殺傷力的神經毒素，曝露於汞排放污染底下可能導致兒童與胚胎成長。

新規重點之三是擴大聯邦政府對於燃煤電廠煤灰(coal ash)廢棄物的監督，煤灰經常含有多種有致癌風險的化學物質。新規重點之四是降低燃煤電廠排放到河川、湖泊、溪流及其他水路的有毒重金屬指數。

環保署指出，各項要點對公共健康與地球都能帶來大量好處，光是溫室氣體排放標準估計在2035年就能避免1200個過早死亡案例(premature deaths)、870個住院案例及1900個氣喘案例，到了2047年能夠減少累計13.8億公噸二氧化碳排放量，大約相當於3億2800萬輛燃油車輛每年累計的氣體排放量。

環保署長黎根(Michael Regan)25日在霍華德大學(Howard University)發表演說時將宣布新規。黎根24日晚間在電話會議中對媒體表示，環保署致力於保護社區免於污染及增進公共健康，支持維持電力供應充足的長期目標。

報導指出，共和黨籍西維吉尼亞州 檢察長莫瑞塞(Patrick Morrisey)先前已經表態，如果環保署對發電廠頒布溫室氣體排放管制新規，一定會提出告訴。

莫瑞塞表示，最高法院2022年在「西維吉尼亞州訴環保署案」(West Virginia vs. the Environmental Protection Agency)裁定西維州勝訴，保守派居多數的大法官認定環保署無權強迫電力公司必須關閉燃煤電廠改採可再生能源發電。