新規稱航班取消或誤點時 航空公司辦理退費不得刁難

運輸部長一項新規指出，航班取消或嚴重誤點時，航空公司必須盡快為消費者辦理現金退費(cash refunds)，不得刁難。(美聯社)

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)23日發表聲明指出，航班取消或嚴重誤點時，航空公司必須盡快為消費者辦理現金退費(cash refunds)，不得刁難。

布塔朱吉說：「當航空公司必須退費時，乘客理應把錢拿回來，不必傷腦筋或討價還價。」

根據運輸部宣布規定，發生航班取消或航班重大異動(significant change)時，如果乘客不願接受以哩程點數(travel credits)做為補償，航空公司就應該給予現金退費。

重大異動定義包括國內航班起飛、降落時間與預定行程出現三小時以上誤差，國際航班起降時間與行程有六小時以上誤差，以及機場異動或增加轉機地點。

運輸部規定同時指出，國內航班行李若延誤12小時，航空公司就要為乘客辦理退費。

運輸部宣布，退費須採自動機制，航空公司必須自動退費，而不是乘客還要費唇舌爭取退費，或者必須通過層層關卡才能拿到退費。

運輸部23日也宣布，對於取消各種巧立名目的「垃圾收費」(junk fees)，航空公司必須更加清楚在事前做出公告，包括加收行李費等讓消費者感到意外的項目。根據運輸部估計，新規上路後，每年可望為乘客省下5億元開銷。

運輸部表示，航空公司必須明確讓乘客了解座位是有保障的，不必額外付費確保登機之後有座位可坐。

航空業界團體「美國航空協會」(Airlines for America)指出，規模最大的11家美國航空公司去年累計為消費者提供109億現金退費，比2019年時的75億現金退費增加，但較2022年的112億現金退費減少。

「美國航空協會」表示，美國航空業者在票價等相關營收出現歷史新低之際，仍為消費者提供更多選項與更好的服務。