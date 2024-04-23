美籍台裔記者CNN撰文：中國威脅下寧住台灣而非美國

美籍台裔獨立記者魏貝珊（Clarissa Wei）在有線電視新聞網（CNN）撰文指出，就算台灣面臨中國威脅，堪稱「世界最危險的地方」，她仍寧可住在台灣，而非美國。圖為台北圓山飯店。（路透）

美籍台裔獨立記者魏貝珊（Clarissa Wei）在有線電視新聞網（CNN）撰文指出，就算台灣面臨中國威脅，堪稱「世界最危險的地方」，她仍寧可住在台灣，而非美國。

現居台北的美籍台裔記者暨作家魏貝珊去年曾出版英文食譜 書「台灣製造：島國的食譜與故事」（Made in Taiwan：Recipes and Stories from the Island Nation，暫譯）。

CNN官網今天刊登魏貝珊題為「我寧可住在『世界最危險的地方』，而非美國」文章，談及她對台灣的情感和留在此地的理由。

魏貝珊寫到，她的父母於實施戒嚴令下的台灣長大成人，面臨著似乎日益強烈的中國威脅，他們當時不認為可以無憂無慮在台灣建立家庭。

她表示，她的父親仍然記得1979年美國與中華民國斷交、轉而與中華人民共和國建交時，台灣全島陷入不安。父親曾告訴魏貝珊：「我們當時不確定，如果發生衝突，美國是否會保護我們。」

魏貝珊寫道，父母因而於30歲前離鄉背井搬到洛杉磯郊區，並且在當地生下她。而她的父母並非特例。在1970及1980年代，約2成的台灣大學畢業生出國深造，幾乎沒有人回國。

她表示：「我的父母當時認為美國是避風港，而且希望我在那舒適環境下長大。他們在狹窄發霉建築中成長，我的童年則是在一棟有後院、有游泳池和4個房間的房屋裡度過。」

魏貝珊說，她的父母在戒嚴令陰影下長大，當時台灣人會因表達意見而遭到監禁甚至惹來殺身之禍；她則在自由土地上成長，言論自由受到美國憲法保障。

但數十年後，魏貝珊做了與父母相反的決定。她和丈夫2020年在全球疫情的風口浪尖上搬到台灣，並於去年在台北生下兒子。

與此同時，來自中國的威脅並未減弱。她寫道：「事實上兩岸情勢空前緊張，國際分析師常將台灣稱為『世界最危險的地方』。」

她說，這種觀點非常普遍，以致每當她與丈夫離開台灣，親友都會關心問候，「你們在台灣安全嗎，你們認為中國會進犯嗎」？

魏貝珊指出，儘管台海衝突和台灣遭到軍事封鎖有其真實可能性，而且儘管她具有台美雙重國籍，「但目前除了台灣之外，我沒有其他更想去的地方」。

台灣有許多勝過美國之處。她表示，過去30年台灣已發生許多變化，從專制政體轉變成為充滿活力的民主國家。

她強調：「在台灣，政權可以和平轉移，這在美國卻不再屬於必然。在台灣，擁槍屬於非法；在美國，槍械卻是造成孩童死亡的一項主因。」

魏貝珊提及，台灣的全民健保 讓她可以前往任何診所或醫院接受立即且負擔得起的治療，透過她健保卡上的晶片就可以立即取得所有醫療紀錄。但是在美國，醫療保險 不透明且沒有保障。

作為一名新手媽媽，台美之間的差異此刻對她而言尤其明顯。她表示，台灣捷運系統設有給孕婦及孩童的博愛座，在每個主要捷運站都有哺乳室。

魏貝珊還提到，台北有免費的兒童遊樂場，充滿各種玩具，所有新手父母都有資格獲得每月現金津貼，而且政府會補助取得認證的日托及到府保姆服務。在美國，只有低收入戶才有資格獲得經濟援助。

不過她也提到，未探究社經背景的細微差異而如此比較台美恐有所誤導，像是美國醫療保險體制仍比台灣進步許多。

同時，儘管台灣很適合嬰兒成長，但學齡孩童可能面臨沉重壓力。而台灣教育體制強調死記硬背，這也會扼殺創意自由。