美籍台裔記者CNN撰文：中國威脅下寧住台灣而非美國

美籍台裔獨立記者魏貝珊(Clarissa Wei)在有線電視新聞網(CNN)撰文指出,就算台灣面臨中國威脅,堪稱「世界最危險的地方」,她仍寧可住在台灣,而非美國。

現居台北的美籍台裔記者暨作家魏貝珊去年曾出版英文食譜 書「台灣製造:島國的食譜與故事」(Made in Taiwan:Recipes and Stories from the Island Nation,暫譯)。

CNN官網今天刊登魏貝珊題為「我寧可住在『世界最危險的地方』,而非美國」文章,談及她對台灣的情感和留在此地的理由。

魏貝珊寫到,她的父母於實施戒嚴令下的台灣長大成人,面臨著似乎日益強烈的中國威脅,他們當時不認為可以無憂無慮在台灣建立家庭。

她表示,她的父親仍然記得1979年美國與中華民國斷交、轉而與中華人民共和國建交時,台灣全島陷入不安。父親曾告訴魏貝珊:「我們當時不確定,如果發生衝突,美國是否會保護我們。」

魏貝珊寫道,父母因而於30歲前離鄉背井搬到洛杉磯郊區,並且在當地生下她。而她的父母並非特例。在1970及1980年代,約2成的台灣大學畢業生出國深造,幾乎沒有人回國。

她表示:「我的父母當時認為美國是避風港,而且希望我在那舒適環境下長大。他們在狹窄發霉建築中成長,我的童年則是在一棟有後院、有游泳池和4個房間的房屋裡度過。」

魏貝珊說,她的父母在戒嚴令陰影下長大,當時台灣人會因表達意見而遭到監禁甚至惹來殺身之禍;她則在自由土地上成長,言論自由受到美國憲法保障。

但數十年後,魏貝珊做了與父母相反的決定。她和丈夫2020年在全球疫情的風口浪尖上搬到台灣,並於去年在台北生下兒子。

與此同時,來自中國的威脅並未減弱。她寫道:「事實上兩岸情勢空前緊張,國際分析師常將台灣稱為『世界最危險的地方』。」

她說,這種觀點非常普遍,以致每當她與丈夫離開台灣,親友都會關心問候,「你們在台灣安全嗎,你們認為中國會進犯嗎」?

魏貝珊指出,儘管台海衝突和台灣遭到軍事封鎖有其真實可能性,而且儘管她具有台美雙重國籍,「但目前除了台灣之外,我沒有其他更想去的地方」。

台灣有許多勝過美國之處。她表示,過去30年台灣已發生許多變化,從專制政體轉變成為充滿活力的民主國家。

她強調:「在台灣,政權可以和平轉移,這在美國卻不再屬於必然。在台灣,擁槍屬於非法;在美國,槍械卻是造成孩童死亡的一項主因。」

魏貝珊提及,台灣的全民健保 讓她可以前往任何診所或醫院接受立即且負擔得起的治療,透過她健保卡上的晶片就可以立即取得所有醫療紀錄。但是在美國,醫療保險 不透明且沒有保障。

作為一名新手媽媽,台美之間的差異此刻對她而言尤其明顯。她表示,台灣捷運系統設有給孕婦及孩童的博愛座,在每個主要捷運站都有哺乳室。

魏貝珊還提到,台北有免費的兒童遊樂場,充滿各種玩具,所有新手父母都有資格獲得每月現金津貼,而且政府會補助取得認證的日托及到府保姆服務。在美國,只有低收入戶才有資格獲得經濟援助。

不過她也提到,未探究社經背景的細微差異而如此比較台美恐有所誤導,像是美國醫療保險體制仍比台灣進步許多。

同時,儘管台灣很適合嬰兒成長,但學齡孩童可能面臨沉重壓力。而台灣教育體制強調死記硬背,這也會扼殺創意自由。