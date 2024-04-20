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3000萬嬰兒潮世代迎退休高峰 恐衝擊全美經濟

編譯潘勛／綜合20日電
3000萬嬰兒潮世代今年進入退休高峰，恐衝擊經濟。(歐新社)
3000萬嬰兒潮世代今年進入退休高峰，恐衝擊經濟。(歐新社)

最新研究指出，嬰兒潮世代即便年紀最輕的人，也都進入退休的年齡，但他們大多數人財務上並未準備充足，很多人得靠社會安全福利來過日子，有些人稱其為「嬰兒潮退休炸彈」，對經濟體的其他勞工來講，可能成本很昂貴。

「商業內幕」(Business Insider)報導，據「終生收入聯盟」(Alliance for Lifetime Income)的「退休收入研究所」(Retirement Income Institute)報告指出，2024年起，出生於1959到1964年的嬰兒潮世代人士，超過3000萬人就要屆滿65歲，標誌著嬰兒潮世代「最大最後一群人」進入退休生活。

報告指出，這群人中很多人正面臨嚴重的經濟困局。報告分析聯準會及密西根大學「健康及退休研究」(Health and Retirement Study)的數據，發現這群人52.5%持有的資產在25萬元或以下，意味他們的儲蓄可能用完，主要靠社安制度的退休金過日子，另有14.6%的人擁有資產在50萬元或以下，意味「將近三分之二的人要滿足退休生活所需很吃力」。

報告的作者夏皮羅(Robert Shapiro)表示，美國從未碰過這麼短期間有這麼多人一起面臨退休，其中超過一半會發現，整個退休期間要滿足生活所需十分艱難，遑論維持當前的生活水準；他們沒有許多年紀更長的嬰兒潮世代人士透過扎實退休金或較多儲蓄，而取得的保護型收入。

這批人退休，也可能衝擊到美國整體經濟。報告預測，他們的雇主必須找到1480萬員工，來取代他們，主要在製造業、醫療照護及教育產業，如此可能削弱經濟生產力。

除此之外，這個世代的退休很可能影響到消費者開支。根據勞工統計局(BLS)消費者支出調查(Consumer Expenditure Survey)提供的數據，新報告發現這群人在2032年的支出，比起2022年要減少2040億元，運輸部門受打擊最大。

不過報告也指出，較年輕的勞工可能填補嬰兒潮最後一批人留下的工作，而生產力則隨著科技進展而增加。

退休金 勞工 儲蓄

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