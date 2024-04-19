夏威夷知名步道「通往天堂的階梯」 因這原因拆除

夏威夷知名步道「海庫階梯」，又稱「通往天堂的階梯」。(截取自Doctor Rennie YouTube)

位於夏威夷 歐胡島的知名步道「海庫階梯」，又稱「通往天堂的階梯」，即將在本月底開始正式進入拆除程序，當地政府表示此舉醞釀多年，是出於安全原因的考量，加上太頻繁出現遊客違法行為，如非法闖入。

根據政府新聞通告，當地已經聘請公司自本月開始逐步移除這個「老化、狹窄的金屬階梯結構」，整個拆除過程預計需要六個月才能完成。

「海庫階梯(Haiku Stairs)」可謂是當地的網紅打卡點，但此步道其實並非正式景點，且多年來充滿爭議，也不乏贊成拆除的聲音。這條步道俗稱「通往天堂的階梯(Stairway to Heaven)」，由3922級金屬材質的階梯組成，從海平面拔地而起超過2800英尺。步道通往陡峭的科奧勞嶺(Koolau Mountain Range)，最初是二戰期間美軍為了在高處建立無線電收發站而修建的。自1987年起，攀登此步道被定為非法，但是多年來訪客仍然絡繹不絕，社群媒體 上該山脊如畫風光影像的傳播，更是為其知名度提高推波助瀾，儘管被發現的非法闖入者要被罰款1000美元，也未能阻止成百上千人試圖攀登。

檀香山市長布蘭加迪(Rick Blangiardi)表示，這是一個「早就應該做的決定」，「為了尊重住在階梯入口附近的民眾，為了尊重我們的土地，也為了尊重海庫社區的未來和過去的歷史文化。」早在2021年，檀香山就以提升階梯附近居民生活質量、提升公共安全以及保護海庫山谷自然風光之名，通過了拆除階梯的決議。夏威夷電視台KHON報導，拆除項目會花費260萬美金。

長久以來，海庫階梯附近的居民頻繁舉報，非法慕名前來攀登的遊客常常越過柵欄闖入他們的私人住所區域，有時候為了看日出而半夜闖入；有的遊客堵住私人住宅的車庫出入口，甚至在他們家門口塗鴉、隨地小便。根據決議文件，光是自2017年8月到2020年3月，警方就勸退過1萬1427名試圖攀登階梯的遊客。

除了違法，攀登海庫階梯非常危險，當地地形險峻，天氣變幻莫測，一不小心跌倒，唯一的獲救方式可能是直升機救援。根據USA Today，在2010年至2022年期間，超過188人通過救援行動才得以離開。