拜登最新口誤 將巴勒斯坦「拉法」講成以國港都「海法」

總統拜登16日抵達賓州史克蘭頓的競選活動。美聯社

總統拜登 日前接受採訪時犯了一個驚人的口誤，將以色列 北部港都「海法」（Haifa）跟巴勒斯坦加薩 走廊最後的平民避難所「拉法」（Rafah）搞混。

影片來源：YouTube New York Post

紐約郵報18日報導，拜登當時正在賓州，跟Nexstar Media記者哈德森（Reshad Hudson）進行獨家一對一專訪。當哈德森就以色列對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯開戰後，打算如何贏回國內挺巴選民的計畫提問時，拜登卻犯了口誤。

根據報導與網上影像，拜登告訴哈德森，「我一直在跟他們會談，這是第一。第二，我說得很清楚，我們必須大大提高送進加薩的食物、水和醫藥量」。

拜登接著說，「我跟以色列人講明了，不要向海法移動」，但他顯然是指拉法。影片可見，拜登隨後變得有些結巴，接著又稍微停頓了幾秒，才又繼續講話。

以色列媒體指出，拉法現在是加薩走廊人口最密集的城鎮，最近幾周成為以方努力確保遭扣人質獲釋，以及消滅哈瑪斯在加薩走廊存在的焦點，內唐亞胡總理誓言，「世上沒有力量」能阻止以軍挺進拉法。位於以色列北方的海法則是以國第三大城與熱門旅遊勝地，兩地距離差不多180公里。

根據稍早新聞，以軍16日剛證實購入4萬頂帳篷用於撤離巴勒斯坦平民，以媒「晚禱報」隔天就指軍方在加薩走廊周邊增派砲兵和裝甲運兵車，恐怕打算對拉法採取威脅已久的地面進攻。目前，至少140萬名巴勒斯坦人在拉法尋求庇護。