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微軟：俄駭客開始網攻干預美國大選 預估未來恐加劇

中央社舊金山17日綜合外電報導
微軟公司（Microsoft）今天說，在過去的45天，用以影響即將到來美國總統大選的俄羅斯網路活動已經展開，但步調比過去的選舉慢。（美聯社）
微軟公司（Microsoft）今天說，在過去的45天，用以影響即將到來美國總統大選的俄羅斯網路活動已經展開，但步調比過去的選舉慢。（美聯社）

微軟公司（Microsoft）今天說，在過去的45天，用以影響即將到來美國總統大選俄羅斯網路活動已經展開，但步調比過去的選舉慢。

路透報導，微軟這家科技巨擘的研究人員在報告中說，與俄羅斯相關的帳號正在針對美國觀眾傳播爭議性的內容，包括批評美國支持烏克蘭對抗俄羅斯的入侵。

俄羅斯駐華盛頓大使館沒有回應置評請求，但克里姆林宮上個月說，它不會干預11月的美國大選。克里姆林宮並反駁美國指控其策劃活動以影響2016年和2020年美國總統大選。

研究人員說，雖然微軟觀察到的俄羅斯駭客活動不像前幾次選舉那麼激烈，但未來幾個月可能會增加。

微軟說：「透過傳統媒體和社群媒體傳遞有關烏克蘭的宣傳，在過去兩個月有所增加，其中有隱晦的、也有公開的訊息，我們藉此追蹤到至少70個與俄羅斯有關的側翼組織。」

他們還說，這些俄羅斯的宣傳中與俄羅斯總統府有關的內容最多。另一種活動的目的是以各種語言在網路上惡意發布假訊息，貼文通常以明顯的舉報人或公民記者在影片頻道上發布的內容開始。然後，由包括DC Weekly、Miami Chronical和The Intel Drop等網站構成的網絡加以報導發散出去。

微軟說：「最終，這種訊息在網路上流傳了幾天或幾周後，美國觀眾重複並轉發這些惡意假訊息，可能不知道其原始來源。」

微軟表示，俄羅斯一家名為「星際暴雪」（Star Blizzard）、又稱「冷河」（Cold River）組織的駭客活動「顯著增加」，該組織主要針對西方智庫。

「星際暴雪目前關注美國政治人物和決策圈可能是一系列駭客攻擊活動中的第1個，這些活動用來推動克里姆林宮在11月取得成果。」

外國競爭對手針對美國大選惡意使用人工智慧，是美國政治觀察家提到的主要擔憂，但微軟表示，它發現更簡單的數位偽造比深度偽造更常見。它還說，聲音竄改比視訊竄改的影響更大。

俄羅斯 微軟 美國總統大選

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