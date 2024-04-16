水泥砂冒充骨灰 詐紓困金任遺體腐爛 殯葬業夫婦恐關20年

圖為科州發出的死亡證明。(美聯社)

根據今天公布的法庭文件，美國經營殯儀館的一對夫妻遭控濫用近90萬美元疫情紓困金 ，用於度假、整形手術、珠寶及其他個人支出。當局去年在這家殯儀館發現190具腐爛遺體。

美國聯邦大陪審團起訴書重申科羅拉多州 檢察官對當地殯儀館業者哈爾福德夫婦（Jon and Carie Hallford）的指控。檢方控告他們以乾拌水泥砂假冒火化後的骨灰給往生者家屬，而且還兩次埋錯遺體。

根據起訴書，哈爾福德夫婦還向往生者家屬收取超過13萬美元費用，卻未提供火化及安葬死者的服務。

除了聯邦大陪審團提出的15項指控外，科羅拉多州地區法院已向該夫妻提出200多項刑事起訴，罪名包括虐屍、洗錢、竊盜及偽造。

起訴書表示，這對夫妻可能因這些聯邦罪行面臨20年有期徒刑和25萬美元（約新台幣813萬5000元）罰金。

經營科羅拉多州「回歸自然殯儀館」（Return to Nature Funeral Home）的哈爾福德夫婦，今天戴著鐐銬出庭，是被捕後首次在科州地區法院聯邦助理法官瓦爾霍雷克（Scott Varholak）前露面。

在新起訴書公布前，官方紀錄顯示，哈爾福德夫婦早已負債累累，而且揮霍無度，他們面臨房東驅逐，還因未支付火化費用吃上官司。

起訴書控訴，這對夫妻使用COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情紓困金中的88萬2300美元購買物品，包括1輛車、晚餐、孩子的學費及加密貨幣。

當局表示，這項詐欺行為包含他們從2020年3月至2021年10月間取得的3筆貸款。