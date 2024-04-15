華郵：跟風「真實社群」上市 川粉視股價暴跌為信仰考驗

前總統川普自創社群平台「真實社群」的母公司「川普媒體科技集團」3月底上市後，股價開高走低。(歐新社)

前總統川普 自創社群平台「真實社群」(Truth Social)的母公司「川普媒體科技集團」(Trump Media & Technology Group)3月底上市後股價開高走低，華盛頓郵報 報導，某些川普支持者以散戶身分搶購「真實社群」股票但慘賠，把投資 虧損視為對川普信仰的考驗。

報導指出，71歲的麥克連恩(Jerry Dean McLain)在奧克拉荷馬市(Oklahoma City)郊區開設樹木移除公司，兩年前就看好「真實社群」將有併購計畫，以每股90元價格買進川普媒體股票，接下來又陸續以不同價格買進，總計投資金額約2萬5000元。他說，這筆錢幾乎是畢生積蓄。

過去幾周裡，手中持股價格縮水一半，但麥克連恩並不擔心，反而還要打算逢低買進。他說：「我知道川普都計畫好了，毫無疑問的，股價有朝一日肯定一飛沖天。」

華盛頓郵報分析，對於像麥克連恩一樣的川粉來說，投資川普媒體與其說是商業考量，不如說是對川普信仰的考驗。

「川普媒體科技集團」3月26日以川普姓名縮寫「DJT」在那斯達克(Nasdaq)交易所掛牌交易，股價一度漲至79元。不過，上市之後才曝光的財報紀錄顯示「真實社群」2023年虧損5820萬元且營收僅400萬元，12日以32元收盤。上市迄今，受到股價下跌影響，川普媒體市值蒸發35億元。

華盛頓郵報報導，僅管川普媒體上市之後股價直直落，對川粉投資人來說買股彷彿代表榮譽徽章，比購買川普周邊商品、造訪川普高爾夫球場或為川普競選團隊捐款，更能展現對川普的不離不棄。

「真實社群」平台上，川普支持者熱烈討論投資川普媒體股票，某些匿名帳號最近頻頻發文呼籲川粉繼續買股，加入這場「善與惡」之間的戰爭，協助川普對抗自由派精英份子，因為精英份子不但嘲笑川普，還嘲笑川粉散戶。

媒體界億萬富豪狄勒(Barry Diller)批評川普媒體股票為「詐騙」、買股票者是「傻瓜」之後，「真實社群」平台帳號@Handbag72發文聲稱已加碼買進更多股票，反批狄勒「不了解」且「可能投資失利」，後來則轉貼三年前網路文章聲稱「真實社群」未來十年市值上看1兆。