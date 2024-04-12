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參眾議員提案設公開翻譯中心 加強理解美俄等重要對手

記者陳湘瑾／即時報導
中國近年加強限制國外瀏覽學術和企業資料庫，促使美國國會提出公開翻譯中心法。圖為副國務卿坎伯。（路透）
中國近年加強限制國外瀏覽學術和企業資料庫，促使美國國會提出公開翻譯中心法。圖為副國務卿坎伯。（路透）

據美國之音報導，參眾議院跨黨派議員11日提出一項法案，要求成立由政府出資的研究機構，翻譯與美國戰略利益相關國家的公開資料。

根據報導，該項法案名為「公開翻譯中心法」（Open Translation Centre Act），將負責翻譯中國和俄羅斯等國的公開資料，包括政府官員演講、官方宣言、期刊、新聞和評論。

報導稱，這些資料將會在線上公開給大眾閱覽，提供資料原文和翻譯版本，並為資料附上適當的背景介紹，例如重要領導人的背景介紹、政治議程、該國軍事武器系統、重要政府機構和公司，

根據香港南華早報報導，該法案計畫將培訓分析師和語言學家，具體針對哪些國家展開研究，列表將於日後確定。

這項法案的提出者為民主黨眾議員卡斯特羅（Joaquin Castro）、民主黨參議員鮑德溫（Senator Tammy Baldwin），與眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席的共和黨員議員蓋拉格（Mike Gallagher）。

南華早報指出，北京近年加強限制外界訪問國內學術和企業資料庫，鮑德溫表示，「為了深入瞭解中國和俄羅斯等國的威脅和競爭，我們需要更多關於競爭者準確及時的資訊。」

南華早報引述副國務卿坎伯（Kurt Campbell）日前發言，「我們正試圖在各方面建立對印度太平洋事務的理解，特別是關於中國的語言、歷史和文化。」此次法案通過，將有機會為美國政府、媒體機構及全球學者提供中俄等國的重要資訊。

南華早報指出，該法案要成為法律，必須在明年1月前獲得眾議院和參議院的通過。

民主黨 俄羅斯 眾議院

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