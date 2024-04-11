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拜登政府擴大購槍背景調查新規即將上路

記者顏伶如／即時報導
拜登政府11日將公布擴大購槍背景調查新規，希望有效管制活躍於網路、槍枝展覽及私人賣槍管道的黑市猖獗問題。(路透)
拜登政府11日將公布擴大購槍背景調查新規，希望有效管制活躍於網路、槍枝展覽及私人賣槍管道的黑市猖獗問題。(路透)

紐約時報報導，拜登政府11日將公布擴大購槍背景調查新規，希望有效管制活躍於網路、槍枝展覽及私人賣槍管道的黑市猖獗問題；美國槍枝暴力氾濫日趨嚴重，這波擴大管制是數十年來聯邦政府對於加強購槍背景調查做出的最大規模改革。

根據新規，菸酒槍炮及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)將要求參與槍枝交易所有環節的賣方，都要向聯邦政府完成武器販賣執照登記，也就是說，未來賣家必須依法對打算購槍的買家進行犯罪背景調查及心理健康評估。

目前向菸酒槍炮及爆裂物管理局登記註冊的武器販賣商約有8萬人，新規上路實施後估計最多將增加2萬3000人。不過，報導指出，新規可能面臨法律訴訟挑戰，隸屬於司法部的菸酒槍炮及爆裂物管理局長期經費不足，槍枝買賣監控經常出現漏洞。

擴大購槍背景調查新規開放公共評論期間，共計收到38萬則留言討論，再過一個月規定便將生效。

官員分析，新規的兩大主旨在於：把合法賣家納入法規範圍、箝制因聯邦法律模糊而衍生的非法槍枝買賣。

在過去，只有以販賣槍枝為主要收入來源的賣家才要向聯邦系統完成註冊，新規則大幅降低門檻，只要透過販賣槍枝獲得利益就必須向聯邦政府登記，違規將面臨最高五年有期徒刑與25萬元罰款。

新規草案去年公布之後，擁槍團體「美國持槍者協會」(Gun Owners of America)便批評規定是為「全面購槍背景審查」(Universal Background Check)巧立方便之門。「美國持槍者協會」說，旗下律師將為打官司做好準備。

聯邦政府 拜登 紐約時報

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