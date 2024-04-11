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華府傳槍響釀1死5傷 2名槍手在逃中

費城開齋節活動爆槍響 警方：3人中彈5人被捕

中央社／費城10日即時報導

美國賓州費城10日一場慶祝齋戒月結束的歡樂慶典變調，參加派對的兩個敵對團體駁火爆發槍戰，造成至少3人受傷，數百名家長與小孩倉皇逃離現場尋求避難。

美聯社報導，費城警方表示，這場一年一度的開齋節（Eid al-Fitr）活動在費城帕克賽德（Parkside）社區一座大型清真寺外舉行，下午約2時30分時突然爆發約30起槍響，打斷這場慶祝活動。

有關當局說，有5人之後遭到拘捕，包括1名15歲青少年，他遭警方開槍擊中，腿部與肩膀受傷，隨後由警官送醫治療。警方說，他身上帶了一把槍。

警方表示，除此之外，還有1名男子腹部中彈，和1名青少年手部受傷。

費城警察局長貝特爾（Kevin Bethel）在記者會上證實，一輛回應911求救電話的警車撞到1名逃離公園的15歲女孩，導致她腿部受傷。

目擊者描述事發經過時說，他們跑到搭建在公園附近的帳篷、躲在樹木後面，以及趴在人行道上，避免遭子彈擊中，並試圖保護小孩。其他參與者則是跑進附近學校與清真寺，開始心急地尋找他們的小孩與親人。

有關當局表示，近1000人出席這場活動。數名目擊者說，槍擊爆發時，群眾跑到數條街外避難，事發數小時後，他們再度回到公園，試圖找回掉落的鞋子或手機。

貝特爾說，「參與這場活動的民眾中，有99%都是好人，他們想要度過美好時光」，並提到費城官員正在向伊斯蘭社群提供支援。

賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）在舊稱推特（Twitter）的社群平台X上表示：「開齋節對我們穆斯林鄰居而言，應該永遠是一個歡樂的時光。10日，他們的慶祝活動被槍枝暴力破壞了，我為費城穆斯林社群的每一位成員感到難過」。

費城 賓州 槍擊

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