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馬習二會 美國務院：鼓勵兩岸降低緊張局勢

記者陳政錄／即時報導
對於馬習二會，美國務院表態稱，鼓勵降低緊張局勢並改善兩岸關係的步驟。（記者廖士鋒／攝影）
對於馬習二會，美國務院表態稱，鼓勵降低緊張局勢並改善兩岸關係的步驟。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九在北京和中共總書記習近平上演「馬習二會」，美國國務院當地時間10日對此一事表態，稱美國鼓勵「降低緊張局勢並改善兩岸關係的步驟」，支持在有尊嚴和尊重的基礎上持續對話。

據美國之音報導，美國國務院發言人是以「背景說明」方式，就美政府對馬習會的看法做出回應。

美國務院聲明指出，「我們鼓勵降低緊張局勢並改善兩岸關係的步驟，支持在尊嚴與尊重的基礎上持續對話。」

但聲明也稱，美國仍致力於其長期的「一個中國政策」，該政策受到《台灣關係法》、「美中三個聯合公報」及「六項保證」的指導。

對於馬習二會的時間點和其內容，美媒報導也引述美國智庫布魯金斯研究所約翰桑頓中國研究中心主任的何瑞恩分析稱，他不認為美國總統拜登、日本首相岸田文雄的會面時間點，與習近平見馬英九的時間「純屬巧合」，這可能是北京要告訴外界，「他們也有朋友，他們並不是被孤立和孤獨的」，因為美國正加強並深化在東亞的同盟關係。

何瑞恩也坦言，雖然他們（馬英九、習近平）的會面令人注意，不過我不認為它會改變兩岸關係、美中關係 、中國大陸對台政策，或台灣對中國大陸政策的軌跡。

馬英九 國務院 習近平

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