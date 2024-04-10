永久化學物質？PFAS抗水抗油 從洗髮精到牙線都有它

環保署下令自來水公司從供水中移除永久性化學物質。示意圖。(歐新社)

環保署10日首度下令自來水公司從供水中「找出」並「移除」永久性化學物質。永久性化學物質是啥？為甚麼自來水不能有它？1938年杜邦公司的化學家偶然發現極度抗水抗油的新化學物質，鐵氟龍不沾鍋就是據此而來。

環保署說，統稱為永久性化學物質的全氟/多氟烷基化合物(per- and polyfluoroalkyl substances，PFAS)總共有近1500種。碳和氟原子的特殊連結是它們的共同特性，抗油、抗水和耐熱耐髒作用由此而來。

日常用品從微波爐可用的爆米花袋、抗水布、耐髒地毯，到滅火泡沫、化妝品、洗髮精、玩具甚至牙線，都有永久性化學物的成分。

此外，它的足跡還可在哪裡發現？最明顯的就是飲用水。這種化學物質幾乎無法摧毀，也不會完全分解，累積在自然環境與人體裡，自然會影響人類健康。

難怪幾乎每個國人的血液裡，都有永久性化學物質。政府研究發現，全國自來水幾乎一半含有永久性化學物質。全球4萬5000的地下水樣本當中，也有31%遭到PFAS汙染。

PFAS對人體有何害處？環保署說，會對肝臟和免疫系統造成傷害，可能導致新生兒體重過輕、身體缺陷、發展遲緩，也會增加前列腺、腎臟和睪丸等癌症 的風險。女生青春期晚來，乳癌、腎臟病和甲狀腺疾病罹患率高，年輕人骨質密度降低，最終導致骨質疏鬆症，以及女性罹患二型糖尿病風險增高，也是因為接觸到永久性化學物質。

既然害處這麼多且普遍，為什麼環保署遲至今天才禁？根據訴訟檔案與「全球衛生編年紀」刊載的研究，這要怪化學產品製造業，幾十年來一直掩蓋PFAS是危險物質的證據，而國會每次修訂環保法，PFAS都能擺脫被禁的命運，就像「煎蛋能順利脫離不沾鍋」。