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「真實社群」股價腰斬 川普2周後跌出億萬富豪排行榜

記者顏伶如／即時報導
川普自創的「真實社群」平台上市後股價暴跌。(路透)
川普自創的「真實社群」平台上市後股價暴跌。(路透)

前總統川普自創社群平台「真實社群」(Truth Social)的母公司「川普媒體科技集團」(Trump Media & Technology Group)3月底上市股價開紅盤，川普因此首次躋身「彭博億萬富豪指數」(Bloomberg Billionaires Index)排行榜。然而，短短兩周之後，隨著股價下跌，川普已經跌出排行。

「川普媒體科技集團」3月26日以川普姓名縮寫「DJT」在那斯達克(Nasdaq)交易所掛牌交易，股價一度漲至79元。不過，上市之後才曝光的財爆紀錄顯示「真實社群」2023年其實虧損5820萬元，2日收盤股價降至51.60元，5日股價下跌12%，8日再跌8%，到了9日以37.47收盤，與3月底尖峰時期相比幾乎腰斬。

川普擁有「川普媒體科技集團」60%持股，拜上市之賜個人資產一度衝高到63億元，在「彭博億萬富豪指數」500個排名中占有一席之地，位居排行榜的前300名裡，名次還高過索羅斯(George Soros)、庫班(Mark Cuban)、亞曼尼(Giorgio Armani)、哈斯汀(Reed Hastings)、馬庫斯(Bernie Marcus)等。

股價尖峰時期，「川普媒體科技集團」市值高達110億元，超過派拉蒙(Paramount)、Etsy、孩之寶(Hasbro)、美國航空(American Airlines)以及勞夫勞倫(Ralph Lauren)等知名企業。

川普 那斯達克

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