搭上日食熱 川普推出新廣告 用他的頭遮蓋太陽

川普推出以「日食」為概念的競選廣告。(擷自Truth Social@Donald J. Trump)

前總統川普 (Donald Trump)搭上「日食」熱潮，周日晚在「真實社群」(Truth Social)釋出了一支競選廣告，廣告中川普頭部剪影緩緩上升，如月亮一般遮住了太陽。

影片開頭出現兩行字「人類歷史上最重要的時刻」、「就在2024年」，片中可見人們聚在一起仰望天上的日食現象；此時太陽慢慢被陰影遮蔽，但這個陰影卻「不太圓」，仔細一看，原來那是川普的頭髮輪廓。

當「川普頭」遮住整個太陽時，螢幕上再度打出字幕：「我們將拯救美國，並讓她再次變得偉大。」背景還可聽到眾人歡呼「美國(USA)！美國(USA)！」

影片搭配理查．史特勞斯(Richard Georg Strauss)的交響樂曲《查拉圖斯特拉如是說》(Also sprach Zarathustra)，開場的小號部分被史特勞斯命名為「日出」(Sunrise)，這首交響曲因被庫柏力克(Stanley Kubrick)執導電影《2001太空 漫遊》(2001: A Space Odyssey)作為開場而家喻戶曉。

川普還在這部影片底下留言：「11月5日(註：大選投票日)將是基督徒現身日，去登記、投票，我們將一起讓美國再次偉大！2024獲勝」

不過有些社群媒體用戶留言嘲諷：「川普是要表達自己讓美國陷入黑暗嗎？」、「他是想說自己就像日食一樣短暫嗎？」、「被他暫時遮住的太陽是拜登 嗎？」