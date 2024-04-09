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美國印太司令：對中國在南海挑釁「非常、非常憂心」

編譯高詣軒／即時報導
美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）。（路透）
美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）。（路透）

美聯社報導，美國印太司令部司令阿基里諾9日在一場澳洲智庫舉行的論壇說，針對中國在南海多個主權爭議島嶼周邊對菲律賓部隊的侵犯作為，他感到「非常、非常憂心」。

在雪梨智庫羅伊國際政策研究院的論壇上，阿基里諾被問到南沙群島的仁愛暗沙（仁愛礁）是否為其管轄區內最危險的潛在衝突爆點，他回應稱：「我非常憂心仁愛暗沙目前上演的狀況」。

中國海警船近期多次在菲律賓占有的仁愛暗沙周邊與菲方巡邏船爆發衝突。3月，曾有中方船隻碰撞較小的菲船，導致數名菲方海上人員受傷；另有2艘中方海警船動用高壓水柱，導致菲船擋風玻璃破裂。

阿基里諾說，「我對事態走向非常、非常憂心」。他並說，「這些行為危險、非法且正動搖區域穩定。接下來會是什麼？他們會願意在該地區做到什麼地步？」

另據路透同日報導，阿基里諾提到中國也在印太其他地方從事類似舉動，包括於日本和馬來西亞周邊，並非獨立個案，「這關乎中華人民共和國試圖片面以武力取得領土空間」。

美中元首去年11月會談後，兩國關係有正面動向，美中自此未有令人擔憂的海上互動，但阿基里諾擔心隨著中國尋求穩定經濟，當前緩和局面只是暫時。他也對中國與俄羅斯、北韓的「同步化」（synchronisation）表達擔憂。

另有關美、菲、日和澳洲7日在南海實施聯演以捍衛南海航空航海自由，阿基里諾說該聯演展現各國安全、有效且合法在該區域行動的能力。

中國軍方7日也說已執行海空巡邏，稱一切「攪局南海」的活動都在掌控下。此舉顯然意在和美日澳菲聯演互別苗頭。

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