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日向岸田展開訪美行程 著眼從「三箭頭」進一步靠攏美國

編譯簡國帆／綜合外電
岸田文雄8日訪美，預料將重申強化美日聯盟的重要性。(路透)
岸田文雄8日訪美，預料將重申強化美日聯盟的重要性。(路透)

在美國和日本計劃大規模調整美日安保條約之際，日本首相岸田文雄將三管齊下進一步向美國靠攏，強化國防、科技及能源等領域的整合，朝締結「經濟聯盟」邁進，一是展開九年來首見的日相國是訪問，二是強化美日菲同盟，三為與美、英、澳共組成的安全聯盟「美英澳三邊安全夥伴關係」（AUKUS）商討科技合作，從東亞、東南亞一直到太平洋抗衡中國大陸。

岸田文雄8日已抵達美國，為九年來首位訪美的日本首相，他預定10日與美國總統拜登舉行雙邊峰會，並將和國會議員見面，預定14日返抵國門。

日本經濟產業大臣齋藤健9日在內閣會議後的記者會上表示，他計劃陪同岸田訪美，並與美國商務部長雷蒙多、菲律賓貿工部長帕斯夸爾會面推度半導體、經濟安全及能源等領域的合作。

岸田預料將重申強化美日聯盟的重要性，美方雖還沒詳細說明預期從這場峰會取得的斬獲，但美方官員已表示預期將有重大進展，美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）上週表示，這場峰會「在升級美日安全聯盟將是歷史性的」。美國也已一再要求日本等盟國加強圍堵中國大陸取得先進技術等管道，並希望盟國在美國推出更多創造就業的投資。

岸田也可能提起核武安全與核能議題。日本企業也正希望加入核融合開發競賽，住友商事、福岡電機、IHI等29家日企已在3月29日組成日本融合能源產業協議會（J-Fusion），加速核融合的技術開發並遊說政府制定安全規定與標準

日經新聞報導，日本和美國政府將組成共同框架，運用生成式人工智慧（AI）把科學研究升級到新層級，為首度與美國簽署涉及基礎AI研究的雙邊協議。日本也將和美國共同建立印太人道救援與救災重鎮，提供帳棚、儲水及醫藥等緊急供應給遭受天災的印太國家和地區。

岸田10日也將和拜登、菲律賓總統小馬可仕舉行史無前例的美日菲三方峰會，連結從東亞到東南亞的抗衡中國大陸陣線，預料將聚焦於反制中國大陸在南海的擴張、並且強化捍衛台灣的承諾。

此外，美、英、澳國防部長發布聯合聲明表示，AUKUS正考慮針對「AUKUS第二支柱」計畫與日本合作，透過三方安全結盟共同開發先進國防科技。

日本 AUKUS 拜登

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